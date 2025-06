櫻坂46の「Make or Break」が1位に輝く！歌詞注目度ランキングにこっちのけんと、INIらランクイン

歌詞検索サービス「歌ネット」が、6月5日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、櫻坂46の「Make or Break」が輝いた。2025年6月25日にリリースされるニューシングルのタイトル曲。今年3月に一期生が卒業し、新たな体制で歩み始めた彼女たち。今作は三期生・的野美青が初センターを務める。また、アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは、「未だ見ぬ光を、咲き放て。」となっている。メンバーが持つさらなるポテンシャルを世に示すように、さまざまな光り方を見せる衣装とライティングで、それぞれの個性豊かな光を表現したアートワークにも注目だ。

2位には、Ooochie Koochieの「ショーラー」が初登場。奥田民生・吉川晃司による話題の新ユニット【Ooochie Koochie】(ヨミ:オーチーコーチー)が、2025年6月25日にリリースするアルバム『Ooochie Koochie』タイトル曲だ。2人の広島愛溢れる全編広島弁の歌詞によるロックナンバーとなっている。MVは、広島全9か所が舞台でありつつ、先端技術の活用によりリアルロケーションでの撮影ゼロを実現した。

3位には、INIの「DOMINANCE」が初登場。2025年6月25日にリリースされるニューアルバム『THE ORIGIN』収録曲だ。同曲では、「とらわれていた枠を壊し、限界を越え、限りなく挑戦し続け、自信に満ち溢れるINIの姿」を表現。「僕たちがリーダー、頂点に立つのは僕たちだ」という強い意思と、INIの気迫溢れる様子を表した中毒性のあるサウンドが特徴の楽曲となっている。

7位には、muqueの「カーニバル」が初登場。2025年6月11日にリリースされるEP『DOPE!』収録曲であり、FM福岡の55周年テーマソングとして制作された。同局のキャンペーンコピー「聴けば、出会える。→動きだす」から着想を得て、孤独を感じながらも希望を見出す瞬間や、人(=ファンやリスナー)との繋がりを大切にする気持ちを描いている。シンプルでストレートな曲調はライブとの相性も良く、今後ライブでの定番となることは間違いない。

8位には、こっちのけんとの「Kekka Orai(English ver)」がランクイン。2025年6月18日にリリースされる『けっかおーらい EP』収録曲だ。同曲は、アニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』OP曲として書き下ろされた「けっかおーらい」の英語バージョン。英語詞を手がけたのは、6人組シティソウルバンド・Penthouseのボーカル&ギター、浪岡真太郎。浪岡はこれまでもこっちのけんとの英語バージョンの訳詞を手掛けており、今回も原曲に込められた想いを丁寧に翻訳しながら、言葉のニュアンスとリズムの両立を追求したアレンジに仕上がっている。

【2025年6月5日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Make or Break/櫻坂462位 ショーラー/Ooochie Koochie3位 DOMINANCE/INI4位 僕のこと/Superfly5位 ブルーハワイレモン/≒JOY6位 HIMIXTURE CUSTOMIZED 30TH ANNIVERSARY NON-STOP MEDLEY (RE-RECORDING 2025) /HIM7位 カーニバル/muque8位 Kekka Orai(English ver)/こっちのけんと9位 Whole of Flower/Suchmos10位 チェックメイト/CLAN QUEEN