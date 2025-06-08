´ØÅì¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¡Ö1000±ßÄ¶¤¨¡×¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¶å½£¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ªÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
´ØÅì¤È¶å½£¤ÎºÇÄãÄÂ¶â
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Î´ØÅì¤È¶å½£¤Î1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
É½1
½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñ°ìÍ÷¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢´ØÅìÃÏÊý°ìÅÔÏ»¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶âÃ±½ãÊ¿¶Ñ¤Ï1068±ß¡¢¶å½£¤Ï959±ß¡Ê¾®¿ôÅÀÀÚ¤ê¾å¤²¡Ë¤Ç¡¢109±ß¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤È¤Ï¡©
ºÇÄãÄÂ¶â¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤µëÍ¿¤Î²¼¸Â³Û¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã¥ëー¥ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÄãÄÂ¶âÌ¤Ëþ¤ÎµëÎÁ¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÄãÄÂ¶âÌ¤Ëþ¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î·ÀÌó¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤ì¡¢ºÇÄãÄÂ¶â³Û¤¬¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëè·î»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÄÂ¶â¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¾ÞÍ¿¡Ê¥Üー¥Ê¥¹¡Ë
¡¦·ëº§¼êÅö¤Ê¤É¤Î°ì»þ¶â
¡¦»Ä¶ÈÂå¤äµÙÆü½Ð¶Ð¼êÅö
¡¦¿¼Ìë¶ÐÌ³¤Î³äÁýÊ¬
¡¦Àº³§¶Ð¼êÅö¤äÄÌ¶Ð¼êÅö¡¢²ÈÂ²¼êÅö
¤Þ¤¿¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶È¼ï¡¢¿¦¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë°ìÎ§¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤Ç¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ä±¿Í¢¶È¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¶È³¦¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿ÆÃÄê¡Ê»º¶ÈÊÌ¡ËºÇÄãÄÂ¶â¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¡Ê»º¶ÈÊÌ¡ËºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤è¤ê¤â¹â¤¤¿å½à¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤Î·è¤áÊý
ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂåÉ½¡¢»ÈÍÑ¼ÔÂåÉ½¡¢¤½¤·¤ÆÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ëÀìÌç²È¡Ê¸ø±×ÂåÉ½¡Ë¤Î3¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½¾õ¤ÎÄÂ¶â¥Çー¥¿¤äÊª²Á¤Ê¤É¤ò´ð¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¡ÊÃæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¡Ë¤¬ËèÇ¯¼¨¤¹ÌÜ°Â³Û¤ò´ð¤Ë¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÏÊý¿³µÄ²ñ¤ÇÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÃÏ°è¤´¤È¤Î¼Â¾ð¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤ò·è¤á¤ëºÝ¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸·×Èñ
¡¦Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â
¡¦ÄÌ¾ï¤Î»ö¶È¤ÎÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ
ÆÃ¤ËÀ¸·×Èñ¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸î¿å½à¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¶â³Û¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆÃÄê¡Ê»º¶ÈÊÌ¡ËºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢¤½¤Î¶È³¦¤ÎÏ«»È¡ÊÏ«Æ¯¼Ô¤È»ÈÍÑ¼Ô¡Ë¤¬É¬Í×À¤òÁÊ¤¨¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤¬ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÍýÍ³
ºÇÄãÄÂ¶â¤¬ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤Î¾õ¶·¤äÊë¤é¤·¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡¢´ë¶È¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ¤ÏÊª²Á¤â¹â¤¯¡¢´ë¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²µ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÏÊý¤Ç¤ÏÀ¸³è¥³¥¹¥È¤â´ë¶Èµ¬ÌÏ¤â¾®¤µ¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸·×Èñ¤äÄÂ¶â¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êª²Á¤¬¹â¤¯´ë¶Èµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤ÅìµþÅÔ¤Ç¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤¬¹â¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¤Û¤ÉÊª²Á¤â´ë¶Èµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¤ÃÏÊý¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇÄãÄÂ¶â¤ËÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀ¸·×Èñ¤ä´ë¶È¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é
ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢´ØÅì¤¬1068±ß¡¢¶å½£¤Ç¤Ï959±ß¤Èº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Êª²Á¤ä´ë¶È¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÃúÇ«¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï´ë¶È¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºÇÄã¶â³Û¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Â»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñ°ìÍ÷ ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â²þÄê¾õ¶·
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー