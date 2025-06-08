¡ØÄ«»³²È¡ÙÃæÂ¼¥¢¥ó¡õ¾®ß·À¬±ÙÉ×ÉØÌò¥É¥é¥ÞÁê´Ø¿Þ¤¬°ìµ¤¤ËÊ£»¨²½¡Ä20¥¥ã¥é¡õ¡È»°½Å¹½Â¤¡É¤ÎÊª¸ìÈ½ÌÀ¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¥¢¥ó¤È¾®ß·À¬±Ù¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡Ê7·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç±Ç²è¤òÉÁ¤¯¡© °ìµ¤¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê´Ø¿Þ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ÎÂÎ©¿Â»á¤¬¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜÆüµ¡Ø¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼¹É®¡£¡È¥¥ì¤ëºÊ¡É¤ÎÄ«»³Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡È»ÄÇ°¤ÊÉ×¡É¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¡Ê¾®ß·¡Ë¤È¤¤¤¦¾×ÆÍÉÔ²ÄÈò¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤È¼¸ÀÕ¡¢¤È¤¤É¤°¦¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆñÂê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢°ì²ÈÊ³Æ®¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ±Ç²è¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£ÂÎ©»á¤Î¼ÂÀ¸³è¤¬Ä«»³²È¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÄ«»³²È¤¬·àÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÌë»³²È¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¤Î¤è¤¦¤Ê»°½Å¹½Â¤¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Áê´Ø¿Þ¤ÏÄ«»³²È¤ò´Þ¤á19¿Í¡Ü1É¤¤Î20¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤È°ìµ¤¤ËÁý²Ã¡¢Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£³áËÜÀ¶¡Ê¤«¤¸¤â¤È¡¦¤¤è¤·¡ËÌò¡¦±§Ìî¾ÍÊ¿
±Ç²è¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤ÎÉ®Æ¬¡£Ä«»Ò¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡¦Â§¸µ¶Í»Ò¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢Ä«»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÀÞ¾×»ö¤Ë¾ï¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë³áËÜ¤Ï¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î±Ç²è²½¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
ÂÎ©¿Â¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ËºÆ¤Ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«»³²È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢¾®ß·¤µ¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£À®À¥¹¸°ì¡Ê¤Ê¤ë¤»¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡ËÌò¡¦ÅÚº´ÏÂÀ®
Ä«»Ò¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸ÂÀ¤â½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒASAYAMA¡×¤ÎÇÐÍ¥¡£¸ÂÀ¤äÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÃæÌîÃÒÌÀ¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤¿¤Á¤È°û¤ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÂÀ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ð¡¼¥¿¡¼ÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢À®À¥¹¸°ìÌò¤ÎÅÚº´ÏÂÀ®¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¹¥¤¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬¾¯¤·¤À¤±»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Ä«»³²È¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ªÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë°ì½ï¤ËÄ«»³²È¤ò´Ñ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£È«»³ÁÛ¡Ê¤Ï¤¿¤±¤ä¤Þ¡¦¤½¤¦¡ËÌò¡¦º´Ìî¹°¼ù
Ä«»Ò¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸ÂÀ¤â½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒASAYAMA¡×¤ÎÇÐÍ¥¡£¸ÂÀ¤äÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÃæÌîÃÒÌÀ¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤¿¤Á¤È°û¤ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÂÀ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ð¡¼¥¿¡¼ÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
²ÈÂ²¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤½Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È´Å¤¨¤«¤éÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¼Â²È¤Ë´é¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¼»³¿·Ç·½õ¡Ê¤Õ¤«¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡ËÌò¡¦ÃÝºâµ±Ç·½õ
¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¡£ºÇ¶á¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«»Ò¡õ¶Í»Ò¤¬°ì¿ä¤·¤·¡¢½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤¨¤Ð°ìµ¤¤Ë±Ç²èÀ©ºî¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¸ÂÀ¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¿¼»³¿·Ç·½õ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Á¥ã¥é¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¿Ä¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÂÎ©´ÆÆÄ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¸«¤¿¸å¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÂæ»ì¤¬½¨°ï¤Ç´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÆü¸þ¹á¡Ê¤ª¤Ó¤Ê¤¿¡¦¤«¤ª¤ë¡ËÌò¡¦²Ï°æÀÄÍÕ
ºÇ¶á¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿À³Ê¤ÇÈ¯¸À¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä«»Ò¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÂçÆü¸þ¹áÌò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹²Ï°æÀÄÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¸«¤ò¸À¤¦½÷Í¥Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°ìÂÎÃ¯¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²óÂçÆü¸þ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ê¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÌò¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ãß¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µÈ±ºÎ¼¡Ê¤è¤·¤¦¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¡ËÌò¡¦´Ý»³ÃÒ¸Ê
¤³¤Î¤È¤³¤íÏª½Ð¤¬¸º¾¯¤·Íî¤ÁÌÜ´¶¤¬Éº¤¦ÇÐÍ¥¡£¹á¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÈÜ¶þ¤Ê¥¦¥¸¥¦¥¸¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¸ÂÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ©´ÆÆÄ¤Î¥³¥é¥à¤ä¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Ä«»³¸ÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¾®ß·¤µ¤ó¤¬·àÃæ¤Ç»£¤ë±Ç²è¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð¤ëÌò¼Ô¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¤ä¤ä¤³¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤ä¤³¤·¤µ¤ò¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÉðÆ£Å¯¡Ê¤à¤È¤¦¡¦¤Æ¤Ä¡ËÌò¡¦ºäÅÄÁï
¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤Î¸ÂÀ¤Ë¤â¹½¤ï¤ºÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
»ä¤Ïº£²ó¡¢¾¼ÏÂµ¤¼Á¤Ç¡¢ÅÜÌÄ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÉÝ¤¤»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤³¤Î¶È³¦30Ç¯°Ê¾å¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤«¤¹ÉÝ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÅÄ¸¶À¿¡Ê¤ª¤À¤ï¤é¡¦¤Þ¤³¤È¡ËÌò¡¦ÌÚÂ¼ÃÎµ®
¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î½õ´ÆÆÄ¡£ÉðÆ£¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÃÊ¼è¤ê¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤³¤Ê¤¹Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ò¤È¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢±£¤µ¤º¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤»þ¤Ëµã¤¡¢Æ±Ä´¤·¤¿¤êÈ¿Çý¡Ê¤Ï¤ó¤Ð¤¯¡Ë¤·¤¿¤ê¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¼æ¤«¤ìÊª¸ì¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´»ëÄ°¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾®¸þº´ÃÎ¡Ê¤³¤à¤«¤¤¡¦¤µ¤Á¡ËÌò¡¦¹©Æ£ÍÚ
¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤È¤Ê¤ë¿·¿ÍµÏ¿¡Ê¢¨»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥·¡¼¥ó¤ä¥«¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤òµÏ¿¤·¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÌò³ä¡Ë¡£¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿À³Ê¤Çµ¤ÇÛ¤ê¾å¼ê¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
·ÝÃ£¼Ô¤Ê³§¤µ¤Þ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢»ä¤â²¿¤«¡Ä¡ª¤ÈÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¾õ¶·¤ä¶¶ø¤¬ÌòÊÁ¤È»÷¤Æ¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤È¿´¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ©´ÆÆÄ¤Î¤´²ÈÂ²°¦¤Ë°î¤ì¤ëÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ·ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï²ÈÂ²¤È¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Ä«»³²È¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î¸ÂÀ¡¢É×¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤ÎÄ«»Ò¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤È¾®³Ø6Ç¯¤ÎÂ©»Ò¡¦À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¸ÂÀ¤Ï¡¢¼¹É®¤·¤¿Ä«¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥¥à¥¡Ù½é²óÊüÁ÷¤ÎÄ«¤ò¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µï´Ö¤Ë¤Ï¸ÂÀ°Ê³°¡¢Ã¯¤Î»Ñ¤â¤Ê¤¤¡£È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤«¤éÄ«¤¬¼å¤¤À²ÂÀ¤Ï¤°¤º¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤³¤º¡¢Ä«»Ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ²ÂÀ¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¡£È¿¹³´üÅªÉÔµ¡·ù¤µ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄ³»Ò¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¡£°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÆü¤ò¤µ¤ß¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¸ÂÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ«»Ò¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢É×¤¬Æü¤¬¤Ê1Æü¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê1Æü¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡ª
»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¸ÂÀ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÂÀ¤òÄ¹Ç¯Ì´¸«¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤Ë¶Ð¤·¤àÄ«»Ò¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«¸ÊÃæ¿´¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¥¥ì¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëºÊ¤Î¡¢°¦¤·¤¯¤â´ñÌ¯¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç±Ç²è¤òÉÁ¤¯¡© °ìµ¤¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê´Ø¿Þ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ÎÂÎ©¿Â»á¤¬¼«¿È¤ÎÏ¢ºÜÆüµ¡Ø¸å¤í¸þ¤¤Ç¿Ê¤à¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼¹É®¡£¡È¥¥ì¤ëºÊ¡É¤ÎÄ«»³Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡È»ÄÇ°¤ÊÉ×¡É¤ÎÄ«»³¸ÂÀ¡Ê¾®ß·¡Ë¤È¤¤¤¦¾×ÆÍÉÔ²ÄÈò¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤È¼¸ÀÕ¡¢¤È¤¤É¤°¦¤Ç²ÈÂ²¤ÎÆñÂê¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢°ì²ÈÊ³Æ®¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Áê´Ø¿Þ¤ÏÄ«»³²È¤ò´Þ¤á19¿Í¡Ü1É¤¤Î20¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤È°ìµ¤¤ËÁý²Ã¡¢Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£³áËÜÀ¶¡Ê¤«¤¸¤â¤È¡¦¤¤è¤·¡ËÌò¡¦±§Ìî¾ÍÊ¿
±Ç²è¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤ÎÉ®Æ¬¡£Ä«»Ò¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡¦Â§¸µ¶Í»Ò¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Î¾å»Ê¤Ç¡¢Ä«»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÀÞ¾×»ö¤Ë¾ï¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë³áËÜ¤Ï¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î±Ç²è²½¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
ÂÎ©¿Â¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ËºÆ¤Ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«»³²È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÓËÜ¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢¾®ß·¤µ¤ó¡¢¤µ¤È¤¦¤µ¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£À®À¥¹¸°ì¡Ê¤Ê¤ë¤»¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡ËÌò¡¦ÅÚº´ÏÂÀ®
Ä«»Ò¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸ÂÀ¤â½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒASAYAMA¡×¤ÎÇÐÍ¥¡£¸ÂÀ¤äÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÃæÌîÃÒÌÀ¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤¿¤Á¤È°û¤ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÂÀ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ð¡¼¥¿¡¼ÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢À®À¥¹¸°ìÌò¤ÎÅÚº´ÏÂÀ®¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¹¥¤¤Ê¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊËÍ¤¬¾¯¤·¤À¤±»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤è¤ê¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢Ä«»³²È¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ªÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë°ì½ï¤ËÄ«»³²È¤ò´Ñ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£È«»³ÁÛ¡Ê¤Ï¤¿¤±¤ä¤Þ¡¦¤½¤¦¡ËÌò¡¦º´Ìî¹°¼ù
Ä«»Ò¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸ÂÀ¤â½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒASAYAMA¡×¤ÎÇÐÍ¥¡£¸ÂÀ¤äÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÃæÌîÃÒÌÀ¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤¿¤Á¤È°û¤ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ÂÀ¤Î±Ç²è¤Ë½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ð¡¼¥¿¡¼ÏÈ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
²ÈÂ²¤Ã¤Æ´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤½Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¾®¤ÃÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤È´Å¤¨¤«¤éÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¼Â²È¤Ë´é¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¼»³¿·Ç·½õ¡Ê¤Õ¤«¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡ËÌò¡¦ÃÝºâµ±Ç·½õ
¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤È¤â¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¡£ºÇ¶á¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«»Ò¡õ¶Í»Ò¤¬°ì¿ä¤·¤·¡¢½Ð±é¤¬¤«¤Ê¤¨¤Ð°ìµ¤¤Ë±Ç²èÀ©ºî¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¸ÂÀ¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¿¼»³¿·Ç·½õ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Á¥ã¥é¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¿Ä¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÂÎ©´ÆÆÄ¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò¸«¤¿¸å¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÂæ»ì¤¬½¨°ï¤Ç´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÆü¸þ¹á¡Ê¤ª¤Ó¤Ê¤¿¡¦¤«¤ª¤ë¡ËÌò¡¦²Ï°æÀÄÍÕ
ºÇ¶á¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿À³Ê¤ÇÈ¯¸À¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä«»Ò¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÂçÆü¸þ¹áÌò¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹²Ï°æÀÄÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È°Õ¸«¤ò¸À¤¦½÷Í¥Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°ìÂÎÃ¯¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²óÂçÆü¸þ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÃý¤ê¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÌò¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ãß¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£µÈ±ºÎ¼¡Ê¤è¤·¤¦¤é¡¦¤ê¤ç¤¦¡ËÌò¡¦´Ý»³ÃÒ¸Ê
¤³¤Î¤È¤³¤íÏª½Ð¤¬¸º¾¯¤·Íî¤ÁÌÜ´¶¤¬Éº¤¦ÇÐÍ¥¡£¹á¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÈÜ¶þ¤Ê¥¦¥¸¥¦¥¸¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¸ÂÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ©´ÆÆÄ¤Î¥³¥é¥à¤ä¤½¤ì¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Ä«»³¸ÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¾®ß·¤µ¤ó¤¬·àÃæ¤Ç»£¤ë±Ç²è¤Ë¡¢ËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð¤ëÌò¼Ô¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¤ä¤ä¤³¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤ä¤³¤·¤µ¤ò¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÉðÆ£Å¯¡Ê¤à¤È¤¦¡¦¤Æ¤Ä¡ËÌò¡¦ºäÅÄÁï
¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤Î¸ÂÀ¤Ë¤â¹½¤ï¤ºÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
»ä¤Ïº£²ó¡¢¾¼ÏÂµ¤¼Á¤Ç¡¢ÅÜÌÄ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÉÝ¤¤»£±Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤³¤Î¶È³¦30Ç¯°Ê¾å¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤«¤¹ÉÝ¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾®ÅÄ¸¶À¿¡Ê¤ª¤À¤ï¤é¡¦¤Þ¤³¤È¡ËÌò¡¦ÌÚÂ¼ÃÎµ®
¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î½õ´ÆÆÄ¡£ÉðÆ£¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÎÃÊ¼è¤ê¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤³¤Ê¤¹Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ò¤È¤Ë¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢±£¤µ¤º¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯ËÜºî¤Ë¡¢»þ¤Ë¾Ð¤¤»þ¤Ëµã¤¡¢Æ±Ä´¤·¤¿¤êÈ¿Çý¡Ê¤Ï¤ó¤Ð¤¯¡Ë¤·¤¿¤ê¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¼æ¤«¤ìÊª¸ì¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´»ëÄ°¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾®¸þº´ÃÎ¡Ê¤³¤à¤«¤¤¡¦¤µ¤Á¡ËÌò¡¦¹©Æ£ÍÚ
¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Î»Å»ö¤È¤Ê¤ë¿·¿ÍµÏ¿¡Ê¢¨»£±Æ¸½¾ì¤Ç¥·¡¼¥ó¤ä¥«¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤òµÏ¿¤·¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÌò³ä¡Ë¡£¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿À³Ê¤Çµ¤ÇÛ¤ê¾å¼ê¡£
¥³¥á¥ó¥È¡§
·ÝÃ£¼Ô¤Ê³§¤µ¤Þ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢»ä¤â²¿¤«¡Ä¡ª¤ÈÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯»£±ÆÃæ¤Ï¡¢¾õ¶·¤ä¶¶ø¤¬ÌòÊÁ¤È»÷¤Æ¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤È¿´¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ©´ÆÆÄ¤Î¤´²ÈÂ²°¦¤Ë°î¤ì¤ëÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Õ¤È¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ê¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ·ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï²ÈÂ²¤È¸«¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
Ä«»³²È¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Î¸ÂÀ¡¢É×¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëºÊ¤ÎÄ«»Ò¡¢¹â¹»1Ç¯¤ÎÄ¹½÷¡¦Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤È¾®³Ø6Ç¯¤ÎÂ©»Ò¡¦À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¸ÂÀ¤Ï¡¢¼¹É®¤·¤¿Ä«¤Î¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥¥à¥¡Ù½é²óÊüÁ÷¤ÎÄ«¤ò¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¸«¤è¤¦¤È¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µï´Ö¤Ë¤Ï¸ÂÀ°Ê³°¡¢Ã¯¤Î»Ñ¤â¤Ê¤¤¡£È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤«¤éÄ«¤¬¼å¤¤À²ÂÀ¤Ï¤°¤º¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤³¤º¡¢Ä«»Ò¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ²ÂÀ¤ÎÀ¤ÏÃ¤È²È»ö¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ÇÂçË»¤·¡£È¿¹³´üÅªÉÔµ¡·ù¤µ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄ³»Ò¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý³°¤À¡£°ìÀ¤°ìÂå¤ÎÆü¤ò¤µ¤ß¤·¤¯·Þ¤¨¤ë¸ÂÀ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ«»Ò¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢É×¤¬Æü¤¬¤Ê1Æü¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê1Æü¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡ª
»Ò¤É¤â¤ÎÌÌÅÝ¤â¸«¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¾µÇ§Íßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¸ÂÀ¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÂÀ¤òÄ¹Ç¯Ì´¸«¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÄí¤È»Å»ö¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤Ë¶Ð¤·¤àÄ«»Ò¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼«¸ÊÃæ¿´¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¥¥ì¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤ëºÊ¤Î¡¢°¦¤·¤¯¤â´ñÌ¯¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£