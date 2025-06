歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

アジアツアーに向けての、リハーサル風景を公開しました。



浜崎あゆみさんは「You have what I have lost.」と綴ると、「#ayuasiatour2025」・「#香港」・「#June14th」・「#asiaworldexpo」とハッシュタグを添えて写真をアップ。



投稿された画像では、赤い髪色で、ボブヘア姿の浜崎あゆみさんの姿が見て取れます。





この投稿にファンからは「赤髪ボブ可愛い♥何やっても似合っちゃうね」・「あ、赤髪ボブ!! 新鮮すぎる 失ったものを教えてくれる存在って凄く大切だよね♥ あゆの表情がとても優しくて素敵」・「もうすぐで香港ですね 髪型もステージに合わせたんだろうと思います 頑張って下さい!!」などの反響が寄せられています。



浜崎あゆみさんは、アジアツアーの香港公演と、愛知公演を、6月に控えています。







【担当:芸能情報ステーション】