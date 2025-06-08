³ð»ÐËå¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¡Ö¶¦±éNG¡×¤Ë¡¡ÈÖÁÈÃæ¤Î¡È°ì¸À¡É¤Ë¡Ö¥«¥á¥é»ß¤á¤Æ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¤ÎÎëÌÚÂó¡Ê49¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È´Øº¬¶Ð¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¡È°ì¸À¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÂçÊª»ÐËå¤ÈÄ¹´ü´Ö¡Ö¶¦±éNG¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«¿È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë³ð»ÐËå¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ËÜÈÖ¤Ç¡¢³ð»ÐËå¤ÎDVD¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ë³ð»ÐËå¤µ¤ó¤¬¡ÈDVD¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¿Í¤«¤é¡ÈÎëÌÚ·¯¡¢¤³¤ì¡¢È¯Çä¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤É¤¦»×¤¦¡ª¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥é¡¼¥Ñ¥¹¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤¦¤ï¡Á¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤â¡È¹Ô¤±¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡ÄË½Áöµ¡´Ø¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤è¤·¡ª¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡È¡Ê³ð»ÐËå¤Î¤½¤ÎDVD¤ò¡Ë¤³¤ó¤Ê¤ÎÃ¯¤¬¸«¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡É¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é²ñ¾ì¤¬¥É¡¼¥ó¤È¥¦¥±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤·¤¿¤é³ð¶³»Ò¤µ¤ó¤¬¡È¥³¥Ä¡¢¥³¥Ä¡¢¥³¥Ä¡É¤Ã¤Æ¡ÊÎëÌÚ¤ÎÊý¤ËÊâ¤¤¤ÆÍè¤Æ¡Ë¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡È»ß¤á¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤Ï¤Ã¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Èº£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¡ÊÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡Ë¡£ËÍ¤âµÞ¤¤¤Ç¤¹¤°¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¡È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ªÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¤Ã¤½¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Í¡©¡É¡È¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡É¡Ê¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¡Ê¤½¤·¤Æ³ð¶³»Ò¤Ï¡Ë¡ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡È¥³¥Ä¡¢¥³¥Ä¡¢¥³¥Ä¡É¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÄ¹¤¤´Ö¡¢¶¦±éNG¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËºÇÄã¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸åµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¸åÆü²ñ¤Ã¤¿¤é¡È¤¢¤Î»þ¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ê³ð¶³»Ò¡Ë¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ë¡£¡ÊËÍ¤â¡Ë¡È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¯¤Æ¡×¤È´²Âç¤Ê¿´¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿´Øº¬¤Ï¡Ö¡È¥³¥Ä¡¢¥³¥Ä¡¢¥³¥Ä¡É¡Ä¡È»ß¤á¤Æ¡É¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Í¡Á¡×¤È¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£