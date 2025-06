俳優の浅野忠信(51)が7日放送のMBSテレビ「痛快!明石家電視台」(土曜後3・00)にゲスト出演。ハリウッド作品にも出演する自身が実践する英語の勉強法を明かした。

1月5日(日本時間6日)に行われた「第82回ゴールデングローブ賞」授賞式でのスピーチが国内外で話題に。日本人初の助演男優賞を受賞した際「Maybe you don't know me(多分皆さんは私をご存じないでしょう)」とし「I'm an actor from Japan, and my name is Tadanobu Asano.」と壇上で自己紹介。喜びを伝えていた。

当時を振り返り「名前を呼ばれた瞬間、頭が真っ白になった」と“即興”スピーチだったことを告白。ところが、とっさの英語が出たのは普段の勉強のたまもの。

「僕はろくに中学、高校と勉強していなかったので、最初は机に向かって何かしらやろうと思ったんですけど」と試行錯誤し、たどり着いたのは「音読」。「ずっと音読してました」と振り返った。

ハリウッドの撮影現場では周りの英語の会話スピードに追いつけず「“何話してるんだ!?”って。(ひとりぼっちに)なります。みそっかすみたいな」と異国での撮影の苦労を明かした。