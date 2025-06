「プレミアムバンダイ」では、「なでっこライフ おジャ魔女どれみ (全4種)」を販売中です。

プレミアムバンダイ「なでっこライフ おジャ魔女どれみ (全4種)」

・価格 :3,300円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容:フィギュア…1

・商品サイズ:全長約9cm

・商品素材 :PVC・POM

・電池 :LR44×2(付属)

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年6月4日(水)16時〜2025年8月22日(金)23時予定

・商品お届け:2025年12月予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、「なでっこライフ おジャ魔女どれみ (全4種)」を販売中。(発売元:株式会社バンダイ)

■商品特長

キャラクターのおでこをなでなでするとおしゃべりしてくれる、新フィギュアシリーズ「なでっこライフ おジャ魔女どれみ」を発売します。

ラインナップは、「どれみ」、「はづき」、「あいこ」、「おんぷ」の4種類です。

この商品の特徴は、全長約9cmの手のひらにのせられる可愛らしいサイズ感で、フィギュアのおでこをなでなですると、新規収録した商品オリジナルの音声台詞を聞くことができます。

台詞搭載数は、約10種以上です。

お気に入りのキャラクターをオフィスやお部屋に置いて、休憩したいとき、癒されたいときにいつも一緒にいてくれるアイテムです。

小さく持ち歩きも簡単なので、おでかけに連れて行ったり、写真を撮ったり、自分だけの楽しみ方ができます。

(C)東映アニメーション

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルの音声台詞が約10種聞ける!プレミアムバンダイ「なでっこライフ おジャ魔女どれみ (全4種)」 appeared first on Dtimes.