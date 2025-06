里親活動の話が聞けるトークセッションも！福岡県里親支援センターウェルツリー『大きな家』無料上映会

NPO法人キーアセット 福岡県里親支援センターウェルツリーは、児童養護施設で暮らす子どもたちの姿を追った話題のドキュメンタリー映画『大きな家』の無料上映会を福岡・筑紫野市生涯学習センターにて2025年7月13日(日)に開催します。

福岡県里親支援センターウェルツリー『大きな家』無料上映会

会場 :筑紫野市生涯学習センター さんあいホール

福岡県筑紫野市二日市南1丁目9-3 駐車場有り

日時 :2025年7月13日(日) 開場 12:30/上映開始 13:00

15:15 トークセッション『養育里親さんにお話を聞いてみよう』

(約1時間)

参加費:無料(要予約)

【予約方法各種】

主催 NPO法人キーアセット 福岡県里親支援センターウェルツリー

・電話での予約 : 092-406-8634など

虐待やネグレクト、親の病気など、さまざまな事情により生まれた家庭で暮らすことができない子どもたちが日本には4万人以上います。

親と暮らせない子どもたちの「今」を映し出し、私たち一人ひとりができることを問いかけてくれる映画です。

上映後には、そうした子どもたちを施設とは別に、家庭に迎え入れ愛情をもって育ててくださっている「養育里親」さんを招き、お話を聞くトークセッションも開催します。

実際にこどもたちとの生活を通して語られる、里親活動のお話が聞ける貴重な機会です。

