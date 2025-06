チェルシーからは毎シーズンのように多くの選手がレンタル移籍に出るが、今季その中でも大成功例となったのが仏のストラスブールにレンタル移籍していた21歳のブラジル代表MFアンドレイ・サントスだ。



ストラスブールでは絶対の戦力として活躍し、MFながら今季はリーグ・アンで10ゴール3アシストを記録。これ以上ないアピールであり、スペイン『as』のインタビューでサントスも来季はチェルシーでプレイしたいとの思いを口にしている。





Andrey Santos' best season of his career.pic.twitter.com/ZOcY082ecd