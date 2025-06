【レジェンド】(大阪府 ギター好きの高校生 15歳) 中学生の時初めてギターを購入して3ヶ月経った時に他の人がギターを改造してるのを見て自分もやってみたいと思いました。それで塗装に必要なものや、ハンダなど道具を集めて作ったのがこのギターです。 僕はこのギターに愛着が湧いてます。周囲からダサいと言われようが僕はこのギターが大好きです。音も僕好みなジャカジャカした音で非常に弾きやすいです。 普段は練習に使っており、座ってやるとやりにくいので立って練習してます。こだわりはやっぱり形で唯一無二のギターを作りたいと思ってこの形にしました。 ◆ ◆ ◆ これはすごいな。やりおったな。ゴミに成り果ててしまうか最高の愛機になるか、その境界線を爆走したギター好きの高校生さんの行動力に拍手だわ。これは一生手元においておいたほうがいいですね。これからどんな心変わりがあって、このギターにどんな変化が施されるかは神のみぞ知るところだけど、あなたのギターライフの真髄が注入されたかけがえのない1本なのだから、こんなプライスレスの財産はありません。結果論かもしれないけど、立って弾くというのも◎。ステージアクションにモンキーグリップが活きるかも。あとは名前を付けてあげましょう。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

