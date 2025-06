女子ゴルフの吉田優利選手(25)が2025年6月4日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ姿で、夏を満喫する姿を披露した。

「これなしでは旅行できない」

吉田さんは、「Got your summer vibes on?」(編注:夏の気分は満喫した?)といい、ナイキのウェア姿で海辺を満喫する姿を投稿。また。ハートと太陽の絵文字を添えて、「Can't travel without these - Air Max Koko」(編注:これなしでは旅ができない―エアマックスココ)とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ピンクのナイキのパーカーとデニムのショートパンツを着用。ナイキのサンダルを履き、海辺で撮影したショットを披露。さまざまなポーズで、ステキな笑顔をのぞかせていた。