Ä¥ËÜ·®»á¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼è¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£ÀÚ¤Ê¤¤¤Í¡×¥µ¥ó¥â¥Ë½Ð±é¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄ¥ËÜ·®»á¡Ê84¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬8Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£·î3Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿µð¿Í·³½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ»á¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ«Áá¤¯Í§¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤ºÃ¯¤Ç¤â¤¯¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¿¤éÈá¤·¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤Í¡£º£¤Ç¤â2¡Á3Æü¤·¤¿¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¥Ï¥ê¡¢ÌÀ¸åÆüÆÉÇä¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¹Ô¤¯¤¾¡É¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¾¾ÈøÍº¼£¤È¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£È¢º¬¤Ë¤âÊÌÁñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢È¢º¬¤Ë¤â¤è¤¯¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅÄ¶èÆâ¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î¼«Âð¤ÏÅÌÊâ¤ÇÌó5Ê¬¡£Â¿ËàÀî¤Î²ÏÀîÉß¤ò¤è¤¯°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ë¡£¡Ö²È¤«¤é5Ê¬¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤¤¤Æ¤è¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¿Í´Ö¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£²¿Ç¯¤â¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¹Ô¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£º£¤Ç¤â¼Â´¶¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÎVTR¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¸å¡¢MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Á·¾ìµ®»Ò¤«¤é²þ¤á¤ÆÌîµå¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤ËÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢»ä¤âÆüËÜµÏ¿¤ò3¤Ä¡¢4¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£µÏ¿¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ½¿§¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°úÂà»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢±Êµ×·çÈÖ¤â¤Ê¤¤¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï°úÂà»î¹ç¤Î»þ¤Ë5Ëü¿Í¤Î¿Í¤¬¡È¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±À¨¤¤Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ìîµå¿Í¤È¤·¤¿¤é½ã¿è¤ÊÌîµå¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£Ìîµå¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÄÀ¤äÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î¿Í¤ÏÎ¢É½¤¬¡Ê¤Ê¤¯¡ËÁ´¤¯Æ±¤¸¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¿Í´Ö¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿¤«¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¥ËÜ»á¤Ï1975Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÅö»þ¤ÎÄ¹Åè´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö²¶¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5Æü¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎºÇ¹â±ÉÍÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂôÂ¼±É¼£¾Þ¡×¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤ë·Á¤ÇÌî¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤ÎÁÏÀß¤òÄó¸À¤·¤¿¡£¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¡ÖÂèÆó¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤È¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤ÎÌ¾Á°¡¢°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤Ê¤É¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾Þ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£µå³¦¤ÎÂ¾¤Î³§¤µ¤ó¤â»¿Æ±¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¾Þ¤È¤·¤ÆÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤À¡£100Ç¯¡¢200Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¡£»¸Á³¡Ê¤µ¤ó¤¼¤ó¡Ë¤Èµ±¤¯Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£