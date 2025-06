シンガーソングライターの八神純子と、昭和そして令和におけるヒット曲を振り返るインタビューを全3回にわけて展開してきたが、今回がその最終回となる。第1回では、令和においてヒットしている1983年リリースの「黄昏のBAY CITY」、第2回は『ザ・ベストテン』(TBS系)時代のヒット曲などについて語ってもらったが、今回は近年の活動に触れてみたい。

ハードすぎる提供曲を歌う河合奈保子に「やっぱり歌がうまいな、と思いました」

その前に、八神が’84年、当時アイドルとして活躍していた河合奈保子にシングル「コントロール」とアルバム『Summer Delicacy』のA面全5曲の楽曲を提供した経緯を尋ねた。

八神純子

「河合奈保子さんが私のファンだということで、先方から楽曲の依頼があったんです。私は曲を書くときに、この人がどれくらい歌えるかなどはあんまり考えていないのですが、できあがったのを聴いて、彼女、歌がうまいなと思いました。彼女にピッタリでしたから、セルフカバーはしませんでした。自分で作ったものは、思い入れがあるので今でもバッチリ覚えています」

八神はそう言って、「コントロール」のサビの部分をそらで歌ってみせた。本作は、サビの部分で高音を張り上げる部分が長く続くので、並みのアイドルでは到底歌えない作品だ。難易度の高さで言えば、そのアルバムに収録された「太陽の下のストレンジャー」は、超高速で、なおかつ高音が続くため、「さらにハイレベルでは」と尋ねると、

「そうです。『太陽の下のストレンジャー』は、インストゥルメンタルの速弾きみたいなメロディーになってしまって、私がガイドボーカルを入れる時、自分で作っておきながら、“この歌、いったいどこでブレスをするんだろう……”と心配しながらデモテープを渡しました。だから、それを歌えているってことは、彼女はやっぱりうまいんですよ。でも、アイドル出身だと、歌の上手さは求められないし、なかなか認められない。そのなかでよく頑張っていたんだなと思いますね」

ちなみに、河合奈保子の現在のSpotify再生回数ランキングにおいて、シングル表題曲以外の最上位は、その「コントロール」のB面だった「夏の日の恋」であった。本作は、八神のシングル「Mr.ブルー〜私の地球〜」のB面にも収録されたメジャー調のポップな楽曲だ。サビの高音が伸びる部分はまさに、夏の晴れ渡った青空を想起させる。

「この曲は、あっという間に書けて、レコーディングもすぐできてしまいました。作詞を担当してくれた三浦徳子さんからは、“♪渚はイヤリング はずしてくたそがれ〜♪ って、すごくいいフレーズが書けたのよ!”と言われて…きっとA面にしてほしかったのでしょうね」

そんな隠れた楽曲の、はつらつと歌う河合奈保子版が令和の今、改めて評価されているというのは興味深い。また、八神自身の楽曲に関しても、アルバムが最も売れたのは’78年から’82年なのに、現代において世界的に聴かれているのは、’83年から‘85年に発売されたアルバム曲に集中しているのも面白い。当時から、未来を見据えて曲を作っていたということだろうか。

「面白いですよね〜! でも、’85年に『COMMUNICATION』を作ってから随分経って、アメリカでそっくりな曲が出てきたんです。おそらく、私の曲を知らずに書いたんだと思うのですが、私と同じフレーズが出てきたり、私のアレンジと似ていたり、“同じことを考える人がいたんだ!”と驚きました。当時の私は、それだけ海外を意識して書いていたんでしょうね。だから2曲だけじゃなく、全曲英語で書いていたら、ひょっとしてもっと早くに海外でヒットしたのかもしれません。未配信ですが、’90年代のアルバム『Mellow Café』や『So Amazing』は、今聴いてもカッコイイと思います」

11分超の「TERRA」は「今までの私の経験のすべて」、KAZUKIの存在にも感謝

そういったグローバルな意識の集大成として制作されたのが、’21年に発売されたアルバム『TERRA - here we will stay』だ。また、本作は‘24年にベスト選曲のCDをdisc2に追加した2枚組『“TERRA - here we will stay” Premium』も追加でリリースされている。

「コンサートにいらっしゃった方から、“今日歌ったこの曲とあの曲が入ったCDはどれですか?”といった問い合わせを受けることがあるのですが、それが過去のアルバムに分散していたりするんですね。それで、“これひとつにみんな入っていますよ”と言える作品を作りました」

確かにDisc2は、昭和のヒット曲のライブ・バージョンや、活動再開後の人気曲をまとめたベストな選曲なのだが、Disc1に収録されたオリジナル曲のほうも、全13曲すべて力作ぞろいだ。

例えば、近年のライブでファンとサビの部分を歌い合うエンパワーソング「負けないわ」、『竹取物語』を現代の恋愛ドラマ風に仕立てた「恋したかぐや姫」、心地よいボサノバ風の「Just Breathe」、岩手県の魅力をたっぷり詰め込んだ「Good Day & Good Time」など、人々の暮らしに寄り添ったラブソングからライフソングまで盛りだくさんである。

さらに、表題曲でもある、組曲風の「TERRA 〜here we will stay」は、地球を過去から未来までたどった歌詞や神々しいアレンジのなかで、圧倒的なスケール感で歌い上げる11分超の大作。ライブでも60代になってなお、精力的なパフォーマンスに驚かされる。

「『TERRA』は、“今までの私の経験すべて”という気がしますね。特に、今は環境面など地球規模の問題があり、政治や戦争の面でも、私には想像を絶する展開がありますから、アーティストの責任として歌いたいと思いました。それで、いずれ英詞でリリースしようと思っていて、その時はストリーミングでの展開も考えています。海外では、ストリーミングなしでは絶対にリスナーに届かないので」

ちなみに、活動再開後の楽曲の多くは、作詞をKAZUKIが担当しているが、通常のJ-POPには収まらない幅広いテーマや言葉の選び方が実にユニークで、それがタフで流麗な八神の歌声にピッタリとハマっている。

「ある方に、“KAZUKIというのは八神さんのペンネームですか?”と聞かれたこともあるんです(笑)。それくらい自然に歌えるんです。KAZUKIさんとは、東北の支援をご一緒したのが最初ですね。とても心を打つ文章を書く人がいるのだな、と。この『TERRA』も、KAZUKIさんがいなければ完成しなかったでしょうね。

私は『Mr.ブルー〜私の地球〜』を歌っていたころから、スケールの大きな作品を求めていたんだと思います。だから、南米の音楽祭にも出演したんでしょうね。三浦徳子さんにも、“曲を聴いていると、なんだか大きなものが見えてくる”と言われたことがあります。他にも、本格デビューする前に出したシングル『雨の日のひとりごと』のB面の『何故だかつらいの』の感想で、“若い高校生がこんな歌を歌っているのか”って言われたこともありました。だから、当時のさまざまな経験が『TERRA』につながっていたんだと思います」

‘25年もコンサートに、コラボ企画に大忙し! 今後はチリでの活動も!?

’25年の6月には、REBECCAのギタリスト是永巧一が率いる“Learn To Fly”と挑戦的なステージを作り上げるという『Zepp Round』ツアーの第4弾が始まる。また、後藤次利や佐藤準など、名だたるミュージシャンとのコラボレーション・ライブも不定期に続けている。

「『TERRA』の発売から4年経つので、そろそろ新作を出したいのですが、今は、コンサートのスケジュールがいっぱいになっていて。通常のソロ公演に加え、クラシック界の方からお呼びがかかるし、自分で企画しているコラボレーションもたくさんあるので、新作を作るにはそういった時間をきちんと作る必要がありますね」

最後に、八神をサブスクで知ったリスナーに向けてコメントをお願いした。

「私は第2の音楽人生を歩み出す前に、十数年間もの長い間、休んでいたのですが、CDや配信で聴き続けてくれた方たち、そして、カラオケで歌い続けてくれた方たちのおかげで、この音楽人生が歩めているんだと改めて実感しました。世界中のあらゆる音楽が聴けるなかで、どうして私の作品を選んでくれたのかって、一人ひとりにお尋ねして、お礼を言いたいくらいです。コンサートではサブスクの人気曲も歌っているので、ぜひ会いにいらしてください。ときどき、即売会で若い方に尋ねると、“YouTubeで見つけて気になった”とか、言ってくださるんですよ。

最近では、海外からコンサートのオファーもあります。カバー曲の申請があったから、その影響もあるんでしょうね。でも、(Spotifyで八神楽曲のリスナーが多い)メキシコやブラジルから日本に来ていただくのは……ちょっと遠いですよね(苦笑)。いつかチリの音楽祭にもう一度行ってみたいし、いや、(東京とサンチアゴのSpotifyリスナー数がほぼ同等であることを示すデータを見直して)もうチリ……行っちゃいますか!(笑)」

八神と話していると、とにかくパワフルで、着実にさまざまな企画を実現し続けていることや、数十年前の力作が陽の目を浴び始めていることにも納得させられる。だからこそ、みんながライブで聴きたくなるし、一緒に音楽を奏でたいというオファーも殺到しているのだろう。彼女のようなベテラン・アーティストが前を向いて走り続ける姿に、多くの人々は大いに励まされるだろうし、“まずは一歩、動き出してみよう”と、希望の灯を点してもらえることだろう。

【INFORMATION】

2025年6月より『 Zepp Round 4 〜with Learn To Fly〜 八神純子 LIVE』開催!

《Learn To Fly》

Gtr 是永巧一 Dr 佐藤強一 Ba 立川智也 Key & Cho 真藤敬利 土屋佳代

《スケジュール》

*2025.6.15@Zepp Sapporo

*2025.6.21@Zepp Namba(OSAKA)

*2025.6.22@Zepp Nagoya

*2025.6.29@Zepp DiverCity(TOKYO)

《チケット》

*全席指定席:8,800円 (税込)

各プレイガイドにて発売中

詳細は公式HPにて

【PROFILE】

八神純子(やがみ・じゅんこ)

◎1974年、第8回ポピュラーソングコンテストに「雨の日のひとりごと」(優秀曲賞)、「幸せの時」(入賞)で初参加。1978年、シングル「思い出は美しすぎて」でプロ・デビュー。さらに同年、シングル「みずいろの雨」がオリコン最高2位の大ヒットに。その後もシングル・アルバムともに数多くのヒットを飛ばし、 シングル「パープル タウン 〜You Oughta Know By Now」がオリコン最高2位、初のベスト・アルバム「JUNKO THE BEST」はオリコン1位を獲得。’86年以降は活動拠点を米国に移すも、’11年の東日本大震災以降は日本でのチャリティー活動や全国ツアーも行う。以降も音楽活動を活発に行い、多くのファンを魅了し続けている。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



