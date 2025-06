1978年のデビュー以降、シンガーソングライターとして活躍し続ける八神純子の楽曲が、令和の今、音楽ストリーミングサービス(サブスク)で世界的に人気を博している。そこで今回、八神にインタビューを決行し、本人とSpotifyの人気曲を考察するとともに、発売当時の思い出についても語ってもらった。インタビュー第1弾では、Spotifyだけでも海外で約3,000万回再生され、八神楽曲において再生回数ランキング1位となっている「黄昏のBAY CITY」について取り上げたが、今回は2位以下を見ていこう。

大ヒット曲「みずいろの雨」は岩崎宏美の歌声をモデルに、生放送中に“事件”も

Spotify第2位は、初のオリコンTOP10ヒットとなった「みずいろの雨」。この楽曲は当時、約60万枚を売り上げ、自身のなかでも最大ヒットを記録! ’90年代に音楽番組で岩崎宏美と共演した際、「宏美ちゃんの歌声を想像して作った」と語っていたが、

「その通りです。私は‘78年、20歳の誕生日に『思い出は美しすぎて』(オリコン最高25位、Spotify第13位)でデビューしたのですが、5月に出した次のシングル『さよならの言葉』(オリコン最高67位、Spotify36位)がさほど売れなくて、事務所の人に“もう名古屋に帰ったら”と言われ、ひどく傷ついたんですね。でも、それはどうしても嫌だったから、せめてソングライターとして残れないかなと思っていたんです。それで、当時ヒットを飛ばしていた岩崎宏美さんの歌声を想像しながら曲を書きました。彼女は歌が上手いですから。当時は私がデビュー直後で、面識もほぼなかったと思います」

そして、その曲に歌詞をつけたのが’23年に亡くなった三浦徳子。“ああ 崩れてしまえ”など強い言葉がサビにあるが、八神純子のパワフルな歌声との相性は抜群で、9月発売から11月上旬にはオリコン6位に入り、最高2位まで上り詰め、年をまたいで10週間もTOP10内をキープする大ヒットに。また、この楽曲は、躍動的なサンバのアレンジ(大村雅朗、97年死去)も印象的だ。

「私は日本の流行歌をあまり聴いていなかったので、大村雅朗さんの洋楽志向でスケールの大きなアレンジが好きですね。最初、自分が好きなボサノバ調でもっとゆったりとした曲だったのを、大村さんが“サンバっぽくしよう”と提案してくれたんです。大村さんとは、お互い出身地が東京ではなかったということで仲間意識を共有できて、とても優しい方でした。テレビ番組では、間奏のサンバ・ホイッスルも私が吹いていました。生放送中に、途中でどっかにいっちゃった! って慌てたこともありました(笑)」

それにしても、ヤマハ出身の他アーティストは、詞曲とも自作にこだわるイメージがあるが、八神の場合は必ずしもそうではなく、2ndシングルが別アーティストのカバー、「ポーラー・スター」は三浦徳子との共作、「みずいろの雨」「想い出のスクリーン」「パープルタウン〜You Oughta Know By Now〜」は三浦徳子、「Mr.ブルー 〜私の地球〜」は山川啓介が、それぞれ作詞を手がけている。

「私は、歌を歌うことを最優先としていましたから。曲を書き始めたのは、友達にヤマハのボーカル・タレントコースを勧められて入った後、日本武道館の『世界歌謡祭』で歌いたい! と思って、コンテストに応募するために作ったのがきっかけです。いくつかの入賞を経てデビューにつながり、間もなく1stアルバムを作ることになったものの、まだストックもなくて。それで、一生懸命、曲を書いたのを覚えています」

Spotify第3位には、’83年のアルバム『LONELY GIRL』収録の「夜空のイヤリング」がランクイン。こちらの楽曲は、なんと9割以上が海外リスナーだ。ゴージャスなホーン・セクションから始まる派手でおしゃれなナンバーで、聴いていると、’80年代風のアニメやカラフルなイラストが目に浮かんでくる。

「アルバム用に作った『夜空のイヤリング』が3位というのは、私もビックリしました! アレンジは瀬尾一三さんで、気持ちいいグルーブ感と独特の世界観がありますよね。この頃は、アルバムを年に3枚リリースしていましたが、曲を書いてレコーディングするだけで、打ち合わせにもあまり出ていなかったので、意外と時間には余裕がありました。今のほうが、いろいろなタイプのステージを企画段階から作っているので断然忙しいですが、楽しいです!」

当時は批判の声もあったアルバム『COMMUNICATION』が令和では最大の人気に

そして、Spotify第4位、第9位、第10位、第11位と、’85年のアルバム『COMMUNICATION』の収録曲がこぞって上位にランクイン。

当時、最もラジオやテレビでかかっていたのはドラマ『許せない結婚』(TBS系)の主題歌となった「チーター(CHEATER)」だったが、同アルバムからは、それ以上に「1984(西暦2000年に向けて)」「IMAGINATION」「COMMUNICATION」「カシミアのほほえみ」「ジョハナスバーグ」と人気曲が大量にあるのが驚きだ。

「’83年に全篇英語のアルバムを発売したのですが、感情の入らない英語になってしまい、とても歯がゆい思いをしました。向こうでインタビューを受けた時も、自分ひとりでは気持ちを伝えきれず、通訳の方がつくことになったのが、めちゃくちゃ悔しかったんです。だから、英語は喋れるようにしようと心に決めました。

それで、『COMMUNICATION』では、スケールの大きな音楽を作りたいと思っていて。英語詞のタイトル曲や、人種問題をテーマにした「ジョハナスバーグ」を入れるなど、やりたかったことを全部出せました。でも、当時移籍したアルファ・ムーン(現在はワーナーミュージック・ジャパンのレーベル)では、(同レーベルで大ヒットしていた)山下達郎さんや竹内まりやさんと比べられて、辛かったですね(苦笑)」

ちなみに、『COMMUNICATION』は当時もオリコン9位にランクインしており、決してヒットしなかったわけではない。なお、Spotify再生回数で同アルバム作品のなかで最上位の「1984(西暦2000年に向けて)」は、『新世紀エヴァンゲリオン』の楽曲で世界的に注目される鷺巣詩郎がアレンジを手がけている。

「このアルバムは、当時ファンの方からも“違和感がある”など多くのご批判があったのですが、誰にも束縛されず作ったため、時代が追いついていなかったのかもしれません。でも、それが40年経って私の中で一番聴かれているアルバムだなんて、とっても嬉しいですね。なんだか不思議な感じがします」

『ザ・ベストテン』で久米宏にイジられ続けた思い出、本人に“真相”を聞くと…

Spotify第5位と第7位には「パープルタウン〜You Oughta Know By Now〜」、「想い出のスクリーン」がランクイン。前者は、アメリカでの留学体験から作曲に至ったようだ。

「JALのタイアップが決まり、CMに使われる部分に“ニューヨーク”というフレーズを入れる必要があり、留学先はロスアンゼルスだったのに、急きょニューヨークへ飛んだんです」

本作は、スケール感のある楽曲構成と海外キャンペーンの相乗効果で大ヒット。オリコンでは最高2位(TOP10入り11週)、さらに『ザ・ベストテン』(TBS系)では松田聖子「青い珊瑚礁」と田原俊彦「ハッとして!Good」に割って入り、2週1位を獲得、合計13週間もベストテン入りするロングヒットとなった。近年のライブでも終盤で歌われることの多い「パープルタウン」だが、その歌声は当時よりもさらにパワフルで驚かされる。

「今は1年を通してずっとライブで歌っているので、ライブ向けのアーティストになったのかもしれません。そのために毎日、身体を鍛えたり、食生活に気をつけたりしています」

そういえば、『ザ・ベストテン』では、当時司会だった久米宏が、八神がランクインするたびに、“こぶたちゃん”と揶揄するなど、毎週のように何かと彼女をイジっていたが……。

「本当に毎週イジられてましたね。“どうして私ばかり言われるんだろう、これから生放送で歌うのに……”って思っていました。それで、今から数年前、久米さんのラジオ番組に呼んでいただいた時に、その理由を尋ねてみたんですよ。そうしたら、好きな女の子をいじめちゃう癖があったんですって。でも、山口百恵さんには、デレデレしてましたよね! そこをツッコめばよかったなあ(笑)」

中島みゆき『時代』のカバーは東日本大震災の被災者のリクエストから生まれた

Spotify第6位、第12位には、’12年リリースのカバーアルバム『VREATH 〜My Favorite Cocky Pop〜』から「時代」と「白いページの中に」がランクイン。

特に、「白いページの中に」はオリジナル(柴田まゆみ)音源が未配信ということもあり、数あるカバーの中でも八神版に人気が集中している。

「えぇー!? あんな名曲が未配信だなんてもったいない! このアルバムは『ポプコン(ポピュラー・ミュージック・コンテスト)』で歌われた楽曲から選んだのですが、私も大好きで、周りのディレクター達にも評判がよかったですね。なにより、柴田さんの歌唱が素晴らしいんですよ」

そして、同アルバム最上位は、中島みゆきのカバー曲「時代」。同じヤマハ出身ながら、中島みゆきの楽曲をカバーすることに驚いた人も多いかもしれない。

「これには、ちょっときっかけがあって。2010年代に入り、第2の音楽人生を再開しようと思った矢先、東日本大震災があったので、東北に歌を届けに行っていたんです。とある避難所を訪問して“何の歌を聞きたいですか”とおじいちゃんに尋ねたら、“中島みゆきの『時代』がいいな”とおっしゃったんです。それで、“みゆきさんの代わりに、私が歌ってあげるね”と歌ってみたら、意外と私の声にも合ったんです。

みゆきさんとは、ポプコンの同じ回に出ていて、私が入賞した時のグランプリが彼女の『時代』でした。その前に、彼女が「傷ついた翼」で入賞した時も一緒に出ているので、めちゃくちゃライバル視していました。若気の至りで、“私のほうがいい曲なのにどうして……”とか思った時もありました(笑)。

でも、コンサートや被災地でずっと歌っていくなかで、『時代』という曲が人々の心に刺さっていくのを感じて、改めてみゆきさんのすごさがわかり、こうして音源に残せてよかったです。同じアルバムに『傷ついた翼』も収録していますが、ライバル視していたと言いつつ、この作品のことが大好きだったので選びました。みゆきさんは、実際にお会いすると、とってもミステリアスなんですよ」

さまざまな経緯で作られた楽曲が、いずれも“八神純子カラー”に染まっていることは実に見事だし、それらが40年の時を経て多く聴かれるようになったことも感慨深い。そこには、八神の揺るぎない信念が貫かれているように感じられた。最終回となる次回は、近年リリースされたCDやライブ活動について語ってもらおう。

