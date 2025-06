1978年にデビューし、同年の「みずいろの雨」でブレイクしたシンガーソングライターの八神純子。その後も「パープルタウン〜You Oughta Know By Now〜」(’80年)など数々のヒット作を飛ばしながら、’86年の渡米以降はアメリカと日本を行き来しながら活動するも、’00年代になると、ほぼ音楽活動を休止していた。

【画像】「みずいろの雨」は2位…海外リスナーの多さで異色の人気順?「八神純子Spotify再生回数ランキング」 ほか

しかし、東日本大震災のあった’11年から音楽活動を再開すると、コンサートでは『ザ・ベストテン』(TBS系)に出演していた頃以上のパワフルな歌声が話題に。さらに海外では、’20年代に音楽ストリーミングサービス(サブスク)で過去の楽曲が大ヒットとなる。’22年には、米国の音楽支援団体“Women Songwriters Hall of Fame”(WSHOF)にグロリア・エステファンらとともに日本人として初めて選出され、女性ソングライター殿堂賞を受賞するなど、唯一無二の経歴をたどっている。

黄昏のBAYCITY

多様性のある楽曲を制作できる秘訣は「ヒットを気にしすぎない」こと

そこで今回は、昭和から令和にかけて世界で愛され続ける八神純子の、Spotifyにおける人気曲を、本人とともに考察していく。その前に、WSHOFの受賞には、近年のサブスク・ヒットも影響しているのかを尋ねてみた。

「決定打となったのは、YouTubeで配信していた最近のコンサートの映像だったらしいんですよ。コロナ禍でコンサートができなかった間に、たくさんアップしていたんですね。審査員がそれをご覧になって、私の作品にダイバーシティ=多様性があると判断なさったみたいです。

審査員の方々は、ちょっと年齢層が高かったのですが、現地での取材の際には、サブスクで私を知ったであろう若いスタッフたちが、“八神純子を一目見よう”と一緒についてきていたので驚きました(笑)」

八神作品が、多様性を帯びるようになった経緯を尋ねてみると、

「日本に住んで音楽を作っていた時は、周りのスタッフと一緒に、何が売れているか、これから何が売れるのか、とヒットのアンテナを張っていましたが、ある日“もうキリがないや”と思ったんです。ヒット路線を狙ってばかりというのは楽しくないし、それでヒットしなかったら、もっと面白くない。

そこで、東日本大震災の直後に活動を再開してからは、“ヒットを気にしすぎず、私にしかできない音楽や、私しか歌えないような曲を書いてやっていこう”と思ったんです。私にとっては、そこからが第2の音楽人生なんです。ですから、そういった攻めの姿勢を理解していただけたことはとても嬉しいです」

八神純子のSpotifyは海外リスナーが7割、チリの都市で多く聴かれているワケは

では、ここからはSpotifyでの人気状況を見ていこう。まず、八神純子全体の月間リスナー数は約60万人。これは、’70年代から活動する女性歌手としてはTOP10レベルの人気だ。しかも八神の場合、’21年にSpotifyでヤマハに所属していた時代の楽曲が解禁されて以降、リスナーが急増し、その流れが’25年になっても続いている。

リスナーのうち約7割が海外在住であり、人気の国と地域のTOP10は、1位アメリカ、2位日本、3位メキシコ、4位以下もブラジル、フランス、イギリス、カナダ、ドイツ、チリ、インドネシアと続く。大抵のベテランの邦楽勢なら、日本が8〜9割を占め、4位以下は微々たる人数で誤差範囲となるのだが、彼女の場合は海外リスナーがとても多いのだ。

さらに、人気の都市TOP5では、1位の東京(日本)と2位のサンチアゴ(チリ)が僅差で、3位以下もメキシコシティ(メキシコ)、サンパウロ(ブラジル)、ロスアンゼルス(アメリカ)と国際色豊かだ。これを八神に伝えると、

「チリの街が2位!! チリは、高校3年生の時に現地の大きな音楽祭(第17回『ビニャ・デル・マール国際音楽祭』)に出ているんです。スティングのような有名なアーティストらが世界中から来る大きな音楽祭なんですが、その影響かも!? いやあ、サンチアゴが東京と同レベルだなんて、ビックリしました!」

ストリーミングサービスについては、独自の見解を持っているようで、身を乗り出してこう話す。

「先日、アメリカにいる娘の車に乗ったら、カッコいい曲が次々と流れてきたんです。聞けば、Spotifyを使って30秒ほど聴いて“イイ!”と思ったら、すぐに取り込んでいるんですって。でも、逆に自分に合わないと思ったら、“どんどん捨てちゃう”って言われて……。その“音楽を捨てる”という感覚が私にはなくて驚きました。だからこそ、今回のストリーミングのヒット考察は、私も興味津々です」

「黄昏のBAY CITY」、当時オリコン75位の楽曲が令和ではぶっちぎりの1位に!

そんな八神のSpotify人気曲第1位は、’83年のシングル「黄昏のBAY CITY」。本作は’23年、“全世界で最も再生された’80年代の邦楽”ランキングにおいて、泰葉「フライディ・チャイナタウン」に次いで堂々の2位だ。ちなみに、3位は、八神同様に再評価ブームが高まる杏里の「Remember Summer Days」で、彼女たちの確かな人気ぶりが分かる。八神は’22年にNHKの音楽番組『うたコン』に出演した際、同番組の懐メロコーナーで、よく歌われる「みずいろの雨」ではなく、「黄昏のBAY CITY」を披露した。それだけこの曲が一般層にも広がっている認識があったのだろう。

再生回数で2位以下に10倍以上も差をつけたこの「黄昏のBAY CITY」、今聴くと、ほどよいミドル・テンポで、よく通る女性ボーカルやおしゃれな演奏スタイルと、シティ・ポップのお手本のような作品だ。しかし、当時はオリコン最高75位と、それまでの八神のなかでもかなり低めの順位どまり。また、本作を収録したアルバム『FULL MOON』もオリコン最高32位で、’83年の前半にリリースした『LONELY GIRL』(オリコン最高6位)と比べても約1/3のセールスとなっており、シングル、アルバムともに大きく伸び悩んだのだ。

本人にその理由を尋ねてみると、

「この後、事務所もレコード会社も移籍するのですが、だからって手抜きすることなく、プロモーションもいつも通り頑張ったんです。ただ、この前作で海外で発売した全篇英語のアルバム『I WANNA MAKE A HIT WIT-CHOO』(オリコン最高16位)は、ファンの方の反応が鈍かったので、その影響でさらに売り上げが下がったのかも。でも、シンガーとしては非常に勉強になった1年でした。それにしても、’83年は1年に3枚もアルバムを出していたんですね!? そんなに作品を乱発したら、いくらファンの方でも離れちゃいますね(苦笑)。今の私ならありえません!

この『黄昏のBAY CITY』は、当時の私の作品では1、2を争う傑作だと思っていたんですが、40年経っていよいよ答え合わせができた感じです。“なーんだ、私、(答えが)合ってたじゃん!”なんて(笑)」

「黄昏のBAY CITY」が若者に刺さるのは「逆輸入ものを楽しんでいる感覚」?

令和においてリスナーの心を掴んでいる理由をもう少し深掘ってみると、

「『FULL MOON』に収録されている別のシングル曲『NATURALLY』(Spotify第16位)も、アメリカのソングライター、フレイニー・ゴールドに“とてもいい”って褒められたし、この『黄昏のBAY CITY』は、私も周りのミュージシャンも、アメリカの音楽に憧れて作っていたんですね。それを、今若い人たちが聴いてくれているのは、逆輸入ものを楽しんでいる感覚なんじゃないかしら?

今は打ち込みの音楽がほとんどで、しかも、それぞれが自宅の部屋で一人、声を張り上げずに作るというのが主流だと思います。けれど、あの時代は、みなさん歌唱力がすごくて。レコーディングでも、その歌声を聴きながら、“せーの!”って本気でぶつかり合いながら演奏しながら、ひとつの作品を作り上げていましたから」

欧米の音楽に憧れた八神たちの音楽が、シティ・ポップとして海外で支持されることに対し、八神は「とても面白い」と笑顔を見せながら、こう続ける。

「当時の音楽は、クリックの音を聞きながら作る現代のものとはまったく異なるし、別物と言っても過言ではないかと。どちらが優れているとかじゃなくて、歌にそこまで感情を込めないほうが、現代的に聴こえる場合も多々ありますよね。現に、日本のゲームやアニメ関連の音楽は、海外でたくさんヒットしていますから、それぞれの魅力があるんだと思います。

ただ、私は“昔ながらの作り方”を今もしているので、どうしてもお金がかかるんです。楽曲を売って、その売り上げを次の作品に充てるというサイクルでやっていくには、ストリーミングだと割が合わない(笑)。だから新作はCDやダウンロードで販売していますが、ストリーミングには出していません。ただ、昔に作った音楽をストリーミングを入口として聴いてもらえる点は、本当にありがたいと思っています」

旧作については、海外で人気の「黄昏のBAY CITY」や「みずいろの雨」を韓国出身のDJであるNight Tempoがリミックスしたバージョンも、100万回再生を超える人気だ。彼の編集は、時に歌声を歪ませたり、テンポを急変させたりする部分もあるが、

「それはNight TempoさんのアートだからまったくOKです。今は、いろんな人がオリジナル音源のリミックスをしていますが、彼は正式に許可を取ってくださって、アーティストへのリスペクトもありますから」

現代の制作方法やストリーミングの魅力を認めつつも、自分の音楽を作るうえでは従来のシステムを踏襲したい、という八神のスタンスには、柔軟さと折れない心が共存している。これは、中高年が日々の暮らしを送るうえでも、大いに学びがあるように感じた。

次回は、昭和の音楽番組『ザ・ベストテン』での思い出や、ライバルであった中島みゆきの「時代」をカバーした経緯などを語ってもらおう。

【INFORMATION】

2025年6月より『 Zepp Round 4 〜with Learn To Fly〜 八神純子 LIVE』開催!

《Learn To Fly》

Gtr 是永巧一 Dr 佐藤強一 Ba 立川智也 Key & Cho 真藤敬利 土屋佳代

《スケジュール》

*2025.6.15@Zepp Sapporo

*2025.6.21@Zepp Namba(OSAKA)

*2025.6.22@Zepp Nagoya

*2025.6.29@Zepp DiverCity(TOKYO)

《チケット》

*全席指定席:8,800円 (税込)

各プレイガイドにて発売中

詳細は公式HPにて

【PROFILE】

八神純子(やがみ・じゅんこ)

◎1974年、第8回ポピュラーソングコンテストに「雨の日のひとりごと」(優秀曲賞)、「幸せの時」(入賞)で初参加。1978年、シングル「思い出は美しすぎて」でプロ・デビュー。さらに同年、シングル「みずいろの雨」がオリコン最高2位の大ヒットに。その後もシングル・アルバムともに数多くのヒットを飛ばし、 シングル「パープル タウン 〜You Oughta Know By Now」がオリコン最高2位、初のベスト・アルバム「JUNKO THE BEST」はオリコン1位を獲得。’86年以降は活動拠点を米国に移すも、’11年の東日本大震災以降は日本でのチャリティー活動や全国ツアーも行う。以降も音楽活動を活発に行い、多くのファンを魅了し続けている。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



デイリー新潮編集部