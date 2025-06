ピコ太郎がNHK『みんなのうた』(2025年6月〜7月放送)のために書き下ろした新曲「チャンチャンコ〜KANREKI60〜」が本日6月8日(日)より配信スタート。あわせて、同楽曲のミュージックビデオが公開された。 ◆「チャンチャンコ〜KANREKI60〜」MV 本作のミュージックビデオは、昨今話題の生成AIを駆使し、AI映像クリエイターと共に古坂大魔王が構成・演出を担当。“AI愛”を爆発させた、ピコ太郎渾身の意欲作に仕上がっている。 空飛ぶピコ太郎、巨大化するピコ太郎、赤いチャンチャンコをまとった“5万人”(※推定)のダンス……など、異色の世界観にして“ピコ太郎ワールド”全開な内容を実際に見て確認してほしい。 本作の公開に際し、ピコ太郎は以下のようにコメントしている。 ◆ ◆ ◆ 「みんなのうた」書き下ろし新曲のMV完成ピコ! 古坂大魔王さんがほとんど作った強者! ここまでAI駆使してやったMV…なかったピコよ!!? 人間と機械と世界と家族で身の回りの還暦の人たちを祝おうピ!! ◆ ◆ ◆ ピコ太郎「チャンチャンコ〜KANREKI60〜」 2025年6月8日(日)配信スタートhttps://pikotaro.lnk.to/chanchanko_kanreki60 関連リンク ◆ピコ太郎オフィシャルサイト◆PIKOTAROピコ太郎OFFICIAL CHANNEL (YouTube)◆ピコ太郎X◆ピコ太郎 Instagram◆ピコ太郎 TikTok◆ピコ太郎 Facebook

