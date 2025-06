「Keep your chin up」の意味は？「chin」は「あご」という意味です！

果たして、正解は?

正解は「元気を出して」でした!

「Keep your chin up」は、落ち込んでいる人や困難に直面している人を励ますときに使われます。

「chin up」=「あごを上に上げる」という意味になります。

「I know things are tough right now, but keep your chin up.」

(今は大変だろうけど、元気を出してね)

あなたはわかりましたか?

※解答は複数ある場合があります。