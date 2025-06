かつて明治時代の日本において、多くの知識人や文化人が集まっていた場所、それが「喫茶店」。

そんな時代の流れを脈々と受け継いで今にその香りを届けてくれているのが「純喫茶」というジャンルのカフェ。

実は「喫茶店」にはかつて「特殊喫茶店」と呼ばれる、現在のクラブやキャバレーのようなものがあり、それと区別するために「純喫茶」と呼ばれるようになったという歴史があり、昭和の時代には非常に多く存在した純喫茶は残念ながら現在は少なくなってきている。

しかしながら味わい深い純喫茶で過ごす時間は懐かしさや愛しさに溢れており、時間を味わうためには最適な場所。

今回はそんな時の移ろいを、日本の高度経済成長期に造られた空間で味わえる最高の上野にある純喫茶をご紹介したい。

お店の名前は「純喫茶 丘(おか)」だ。

・創業1964年(昭和39年)の純喫茶、それが「純喫茶 丘」

1964年(昭和39年)と言えば、東京オリンピックが開催され、東海道新幹線が開通し東京モノレールが開業した、まさに現代の日本のインフラが東京オリンピックによって整備された年。

そんな年に創業したこちらのお店は、今なおその当時の空間をそのまま提供してくれているのだ。



・最高の空間と美味しいナポリタン

こちらのお店は地下にあるのだが、アプローチからすでに昭和レトロの空間へと誘ってくれる。

階段を降りて廊下を進むと



素晴らしい、こちらのお店でしか味わえない空間が広がっている。まずこの空間を感じられるだけでもこちらのお店を訪れる価値がある、そう思えるほどだ。



そんな最高の空間を提供してくださっているのに、メニューの料金は他の喫茶店と変わりがない。



そしてそんな空間で味わうナポリタンは最高だ。



太めの麺と香ばしいケチャップの香り、そして存在感のあるピーマンの味わいは、まさに絶品のナポリタン。60年以上前から変わらない空間で味わう、昔ながらのナポリタンは、このお店でしか味わえない、本当のナポリタンであると言えるだろう。



東京オリンピックと同時に生まれた上野の本当の純喫茶「丘(おか)」。

上野を訪れたのであればぜひ味わっておきたい、そんな空間と味わいの純喫茶に違いないのだ。

<お店の情報>

お店 「純喫茶 丘(おか)」

住所 東京都台東区上野6-5-4 尾中ビル地下1階・地下2階

火・水・木・金 10:00 から 16:00

土・日・祝日 10:30 から 17:00

定休日 月曜日(祝日の場合は翌日休)

