¸å¤íÂ¤¬¡ÄÂ¿¤¤¡©¹ç·×6ËÜ¤ÎÂ¤ò¤â¤ÄÇ¤òÊÝ¸î¡¡¿´¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¡¹¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÇÀ¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡¡¥«¥Ê¥À
Â¤¬6ËÜ¤¢¤ëÇ¤òÊÝ¸î
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥«¥Ê¥À¤Î¥¨¥É¥â¥ó¥È¥ó¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿1ºÐ¤Î¡ÖBitsy¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÇ¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î»Ò¤ÏÉáÄÌ¤ÎÇ¤è¤êÂ¿¤¤6ËÜ¤ÎÂ¤È¡¢Ç¤¬Í¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë9¤Ä¤ÎÌ¿¡¢¤½¤·¤Æ°¦¾ðË¤«¤ÊÀº¿À¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Christine Koltun¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÇ¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¡ÖFurget Me Not¡×¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¡¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤â¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBitsy¤Ï¤³¤Î¤Û¤É3ËÜ¤ÎÂ¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤ÇÀ¸¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà½÷¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤Ï2025Ç¯4·î¤Ë¡ÖÏÆÊ¢¤ËÍ¾Ê¬¤ÊÂ¤¬À¸¤¨¤¿ÌîÎÉÇ¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖItsy Bitsy Spider¡×¤È¤¤¤¦Æ¸ÍØ¡Ê¾®¤µ¤ÊÃØéá¤¬±«¤É¤¤¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²Î»ì¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Bitsy¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿Christine¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤¬ÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥Ö¥¹¥¿ー¤ÎÄÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤ò»ý¤ÄÇ¤ä¡¢Æü¸÷¤Î¤»¤¤¤Ç¼ð¤ì¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¤¬2ËÜ¤âÍ¾Ê¬¤Ë¤¢¤ëÇ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3ËÜ¤ÎÂ¤òÀÚÃÇ
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Èà½÷¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bitsy¤òÊÝ¸î¤·¤Æ²È¤ËÏ¢¤ìµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤Ï°¦¾ð¿¼¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Ç¤·¤¿¡£
Bitsy¤ÏÊìÇ¤Î»ÒµÜ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë·»Äï¤ÎÂÛ»ù¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í¾Ê¬¤Ê2ËÜ¤È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹üÈ×¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÀµ¾ï¤Ê¤Ï¤º¤Î4ËÜ¤ÎÂ¤Î¤¦¤Á¤Î1ËÜ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ3ËÜ¤ÎÂ¤ò¤¹¤°¤ËÀÚÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Christine¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿´¤¬½Å¤¯¡¢¡Ø¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ÎÇ¤ò¼£¤»¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡Ù¤ÈÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
WindermereÆ°ÊªÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤Ï¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢ÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆBitsy¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËµÚ¤Ö¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1Æü¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥È¥¤¥ì¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÎÉ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤ÈChristine¤µ¤ó¡£
ÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²ÈÂ²¤Ë
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Bitsy¤Î½ý¤ÎÈ´»å¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß»ß¤á¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÄÌ¾ï¤Î¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½÷À¤¬¤³¤ÎÇ¤ò¼«Âð¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖBitsy¤È¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢¼£ÎÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤¤å«¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÄ´¤Ë»ô¤¤¼ç²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
º¤Æñ¤ÊÇÀ¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Bitsy¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¿Í¡¹¤Î½õ¤±¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«Ëö±Ê¤¯¹¬¤»¤Ë¤Í¡ª
½ÐÅµ¡§Edmonton cat born with six legs on the mend after surgery