¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢Â´¶È¸å½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§¤òÈäÏª¡Ö¥¨¥â¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¾§ÎÏ¼«Ëý¤¬½¸·ë¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¸µSKE48¡¦AKB48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤é¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë£¶¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¾¾°æ¤ÏÂ´¶È¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤¬¥¹¥é¥ê¡¡¿åÃå»Ñ¤Ç³°µ¤Íá¤òËþµÊ¤¹¤ë¾¾°æ¼îÍýÆà
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¾§ÎÏ¼«Ëý¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢20¿Í£±ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¹ç¾§¡É¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë²Î¤ÎÃÄÂÎ¥Ð¥È¥ë¡£
¡¡MC¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎDAIGO¡¢¾¾°æÎèÆà¡¢¿Ê¹Ô¤Ï°ËÆ£Íø¿Ò¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢µÜËÜ¿¿°½¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢µÜËÜÐ³Ìç¤Î£´¿Í¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÈÌ¿³ºº°÷100¿Í¡£100¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1¶Ê100ÅÀËþÅÀ¤Ç¿³ºº¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬ÅÀ¿ô¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡Ö¥ß¥ê¥ª¥óºÆÀ¸¹ç¾§ÃÄ¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¹ç¾§ÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
Ê¡ß·¡Ö²»Äø¤ò³°¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬20¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤ÇÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬´ü´ÖÃæ¤ÏÌÚÅçÀèÀ¸¤Ë¹ç¾§¤Î³µÇ°¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ÎÀ¼¤äÈ¯¸À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¼Â¤ê¤¢¤ë£²¥«·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¿¹¡Ö½é¤á¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¡ß·¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¹ç¾§¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤Î¡Ø¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡ÈËÍ¤¬ËÍ¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤»¤¿¹ç¾§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¾¾°æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËSKE48¤ÈAKB48¤ò·óÇ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Î¡ÈAKB¤òÄ¶¤¨¤ë¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦SKE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥¨¥â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÂç¿Í¿ô¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ç¾§ÃÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ß·¡Ö²Î¥¦¥Þ·Ý¿Í¹ç¾§ÃÄ¤¬¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤ò²Î¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¤º¤ë¤¤¡ªÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤»¤Ë¤¯¤ë¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é°Æ¤ÎÄêµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤È²Î»ì¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹¡Ö±é²Î¹ç¾§ÃÄ¤Î£±¶ÊÌÜ¤ÏÆÃÄ§¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²¶ÊÌÜ¤Ï»ý¤ÁÌ£¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¹ç¾§¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¤ÎÊõ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾°æ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¹ç¾§ÃÄ¤Ï¥¤¥Á¤«¤é¹ç¾§¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÈþµÓ¤¬¥¹¥é¥ê¡¡¿åÃå»Ñ¤Ç³°µ¤Íá¤òËþµÊ¤¹¤ë¾¾°æ¼îÍýÆà
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Î¾§ÎÏ¼«Ëý¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢20¿Í£±ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¹ç¾§¡É¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë²Î¤ÎÃÄÂÎ¥Ð¥È¥ë¡£
¡¡MC¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎDAIGO¡¢¾¾°æÎèÆà¡¢¿Ê¹Ô¤Ï°ËÆ£Íø¿Ò¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢µÜËÜ¿¿°½¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡£¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¡¢¿·ºÊÀ»»Ò¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢µÜËÜÐ³Ìç¤Î£´¿Í¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÈÌ¿³ºº°÷100¿Í¡£100¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1¶Ê100ÅÀËþÅÀ¤Ç¿³ºº¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤¬ÅÀ¿ô¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
Ê¡ß·¡Ö²»Äø¤ò³°¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡ËÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬20¿Í¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤ÇÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Îý½¬´ü´ÖÃæ¤ÏÌÚÅçÀèÀ¸¤Ë¹ç¾§¤Î³µÇ°¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ýÏ¿¤Ç¤ÏÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ÎÀ¼¤äÈ¯¸À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¼Â¤ê¤¢¤ë£²¥«·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¿¹¡Ö½é¤á¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¡ß·¤µ¤ó¤¬¡ÈËÍ¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ²¼¤µ¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¹ç¾§¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤Î¡Ø¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡Ù¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡ÈËÍ¤¬ËÍ¤é¤·¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤»¤¿¹ç¾§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¾¾°æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËSKE48¤ÈAKB48¤ò·óÇ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤Î¡ÈAKB¤òÄ¶¤¨¤ë¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦SKE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥¨¥â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÂç¿Í¿ô¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²þ¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ç¾§ÃÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ß·¡Ö²Î¥¦¥Þ·Ý¿Í¹ç¾§ÃÄ¤¬¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤ò²Î¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡È¤³¤ì¤Ï¤º¤ë¤¤¡ªÀäÂÐ¤Ëµã¤«¤»¤Ë¤¯¤ë¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é°Æ¤ÎÄêµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤È²Î»ì¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹¡Ö±é²Î¹ç¾§ÃÄ¤Î£±¶ÊÌÜ¤ÏÆÃÄ§¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²¶ÊÌÜ¤Ï»ý¤ÁÌ£¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¹ç¾§¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¾ÆüËÜ¤ÎÊõ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾°æ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¹ç¾§ÃÄ¤Ï¥¤¥Á¤«¤é¹ç¾§¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×