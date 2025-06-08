¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÌ±¼ç¸¥¶â¤±¤óÀ©¡¡ÊÆÂçÅýÎÎ¡ÖÊó¤¤¼õ¤±¤ë¡×
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢¼«¿È¤È·èÎö¤·¤¿¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÌîÅÞ¤ÎÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤Ë¸¥¶â¤¹¤ì¤Ð¡ÖÊó¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£ÍèÇ¯11·î¤ËÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¿³È½¤È¤Ê¤ëÃæ´ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¤Î»ñ¶âÎÏ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£NBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤¬ÂçÅýÎÎ¿¦¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖÈó¾ï¤ËÌµÎé¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢ÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤ä±§Ãè´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤ò·Ð±Ä¡£ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ä¶¦ÏÂÅÞ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2²¯5ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó360²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÅê¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡5·î²¼½Ü¤ËÀ¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¸ºÀÇ±äÄ¹¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¯¸¢¤Î´ÇÈÄË¡°Æ¤òÈãÈ½¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£·î5Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç·ã¤·¤¯¤Î¤Î¤·¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£