ÌÙ¤±¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¹ñ¨¡¨¡ËÌÄ«Á¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖË¤«¤ÊÊë¤é¤·¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯
ËÌÄ«Á¯¤Î·Ù»¡¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤òÇÁ¤¹þ¤à¤Î¤¬¤ª»Å»ö¤Î¤è¤¦¤À¡£
Ê¿°ÂËÌÆ»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥¢¥ó¥Ö¥¯¥È¡Ë¤Î¿·µÁ½£¡Ê¥·¥Ë¥¸¥å¡Ë»Ô°ÂÁ´Éô¡Ê·Ù»¡½ð¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢»ÔÌ±¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤ÎÇÄ°®¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãæ±û¤Î¼Ò²ñ°ÂÁ´¾Ê¡Ê·Ù»¡Ä£¡Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤òÇÄ°®¤»¤è¤È¤Î»Ø¼¨¤ò³ÆÆ»¤Î°ÂÁ´¶É¡Ê¸©·ÙËÜÉô¡Ë¤Ë²¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬³Æ»Ô¡¦·´¤Î°ÂÁ´Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÇÉ½Ð½ê¤Þ¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÁ´°÷¤Ï´É³í¶è°è¤Î¾ðÊó°÷¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÈëÌ©Î¢¤Ë³ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë¿©¤äÍ¼¿©¤Î»þ¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅ²½À½ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢À¸³è¿å½à¤òÇÄ°®¡¢Êó¹ð¤µ¤»¤ë¤Î¤À¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡Ö¸ø¼°¤Î·ÐºÑ¼ýÆþ¤ÈÀ¸³è¿å½à¤ÎÉÔ°ìÃ×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿¤ï¤·¤¤·ÐºÑ³èÆ°¤Î¾õ¶·¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¡Ê¾ðÊó¶Ú¡Ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤«¤é³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¿¦¾ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ëµëÎÁ°Ê¾å¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Ì©¤«¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¤Ê¤ß¤Ê¤ß¤È¡Ä¡ÖµíÆýÉ÷Ï¤¡×¤ò¤¿¤Î¤·¤àËÌÄ«Á¯¤Î¶â»ý¤ÁÈþ½÷¡Ë
Òù¶ÀËÌÆ»¡Ê¥Ï¥à¥®¥ç¥ó¥Ö¥¯¥È¡Ë¤Î²ñÇ«¡Ê¥Õ¥§¥ê¥ç¥ó¡Ë»Ô¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍµÊ¡¤Ë¸«¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤òÉÑÈË¤ËË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²È¤òË¬¤Í¤ÆÀ¸³è¿å½à¤ò¸«Äê¤á¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ÎÆþ½Ð¶âÍúÎò¤äÃùÃß³Û¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¼ýÆþ¤ËÈæ¤·¤Æ»Ù½Ð¤¬Â¿¤¤À¤ÂÓ¤ò¡Ö¥ê¥¹¥¯À¤ÂÓ¡×¤È¤ß¤Ê¤·¡¢´Æ»ëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£°ãË¡¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤ÇÉÙ¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¸¤á¤Ë¾¦Çä¤ò¤·¤ÆÌÙ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¿Í¤è¤êÎÉ¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤ËÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ì©Í¢¤ä³¤³°Á÷¶â¤Ê¤É°ãË¡¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤ÇÂç¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢Åö¶É¤Î´Æ»ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤òÈò¤±¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¡£Ã±¤Ê¤ë¥Ü¥í²È¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÆ¥É¥ë»¥¤äÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ»¥¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤é¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÙ¤±¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©»ö¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢Êò¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤À¤¬¡¢Åö¶É¤Î¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬µ²¤¨»à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤¬¤Þ¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¤ÈÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë²ñÇ«»ÔÌ±¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤¬¶ä¹Ô¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ½»Ì±¤Î»ö¾ð¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇÃ¯¤¬¿®Íê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅö¶É¤Î¤ä¤êÊý¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¶ä¹Ô¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
Åö¶É¤Ï¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¡¢°ãË¡¤Ê¥ä¥ßÎ¾ÂØ¤ò¤»¤º¡¢»ñ»º¤Ï¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤à¤·¤í¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤áÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£»ñ»º¤Î³Û¤¬Åö¶É¤ËÅûÈ´¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢°ìÀÚ¹çºâÃ¥¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¶â»ý¤Á¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡×¤Î°Õ¿Þ¤À¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë°ãË¡¼ýÆþ¤ÎÇÄ°®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÜ¤ì¤ëÀ¤ÏÀ¤ò¤Ê¤À¤á¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸³èÆñ¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¿¼¹ï²½¤¹¤ëÃæ¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Í¾·×¤ËÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ë²È¤Ç¤Ï¤ª´¡¤µ¤¨ËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤Î²È¤Ç¤ÏÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¸½¼Â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò°Õ¼±¤·¡¢À¤ÏÀ¤ò¤Ê¤À¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤â¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬¹¤¬¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÃæ±û½¸¸¢Åª·×²è·ÐºÑ¤Ø¤Î²óµ¢¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¡¢¹ñÌ±¸Ä¡¹¿Í¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÀÇ¶âÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤è¤êÌÙ¤±¤¿¿Í¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀÇ¶â¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë´ÔÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÎòÂåÀ¯¸¢¤Î¼ºÀ¯¤Ë¤¢¤ë¡£