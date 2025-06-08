»î¹çÁ°¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¾®»³ÆâÂÇ·âÅê¼ê¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¶áËÜ¤ÎÅ°ÄìÎÏ¡¡¡Ö¤è¤ê»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡ºå¿À8¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯6·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡1000°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¶áËÜ¤ÎÀ¨¤ß¤ò¡ÈÁêÊý¡É¤È¡ÈÁêËÀ¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¡¢Æ±´üÆþÃÄ¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö¥¥Ê¥Á¥«¡×¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö»î¹çÃæ¤Î½¤ÀµÎÏ¡×¤ËÃåÌÜ¡£ÆþÃÄ°ÊÍè¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¡ÈÂÐÀï¡É¤¹¤ë¾®»³ÆâÂçÏÂÂÇ·âÅê¼ê¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤¬19Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÇÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¾®»³ÆâÂÇ·âÅê¼ê¤À¡£º£µ¨¤Þ¤Ç¤Î¤Û¤ÜÁ´»î¹ç¤ÇÁê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅêµå¿ô¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¸¡¹¤ÈÅê¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿Î¢Êý¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¡¢ÂÇ·â¿¦¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÆþÃÄ»þ¤ÏÅêµå¥³¡¼¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥³¡¼¥¹´Ø·¸¤Ê¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Î®¤·¤¿¤ê¡£µÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤²¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤è¤ê¡¢»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡»î¹ç¤Ë¡Ö½Ð¤ë¤¿¤á¡×¤È¡Ö½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡×¤È¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¶áËÜ¤Ï¡¢º£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÍÞ¤¨¤Ë¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¼çÆ³¤ÎÂÇÀÊ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥²¡¼¥à¤Ç¡Ö¹¥µå¡×¤Î¤ß¤òÂÇ¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö°µå¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÂÕ¤é¤Ê¤¤¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ò³°¤ì¤¿µå¤ò¡È¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Ä¤³¤È¡É¤â°Õ¼±¡£¾®»³ÆâÂÇ·âÅê¼ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ê¥Ü¡¼¥ëµå¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÇ·âÃæ¤Ë¡ËµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Á»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¿¿¤óÃæ¤è¤ê³°¤ØÅê¤²¤¿¤ê¤Í¡£¡È¤³¤Ã¤Á¤Î¥³¡¼¥¹¤Îµå¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤È¤«¡¢ËèÆüÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤À¤Í¡×
¡¡ÂÇ·âÅê¼ê¤Î»Å»ö¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ëµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡½¡½¡£1001¡¢1002¡¢1500¡¢2000¡Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê½àÈ÷¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë±¦ÏÓ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢²¿¤â¤Î¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë