µð¿Í¡¦´Ý¤Îº£µ¨1¹æ¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡ÖÂÇµå³ÑÅÙ¡×½¤Àµ¸ú²Ì¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï27È¯¡¢36ºÐÏ·¤±¹þ¤à¤Ë¤ÏÁá¤¤
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í2¡Ý0³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯6·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Û¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤ò¡¢°Â¿´¤µ¤»¤ëÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£´Ý¤¬Êü¤Ã¤¿º£µ¨1¹æ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÖÂÇµå³ÑÅÙ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤·¤¿¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤Ç¤ÏÂÇµå¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡Ö¥´¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÇµå¤¬¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤ÏÁý¤¨¤ë¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÂÇ¤Ï¡¢¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Ç¾å¤¬¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖµÙ¤ó¤¸¤ã¤¦¤È¡¢ÂÎ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥ª¥Õ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï36ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï27ËÜÎÝÂÇ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏ·¤±¹þ¤à¤Ë¤ÏÁá¤¤¡£¡ÊÌîµåÃ´Åö¥Ç¥¹¥¯¡¦ÀîÅçµ£ÍÎ¡Ë