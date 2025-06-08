ºå¿À¡¦ÌÚÏ²¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¥Ë¥³¥¤¥Á¡É¶áËÜ¤ÎÁÇ´é¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¡×¡ÖÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¼ä¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡ºå¿À8¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯6·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡1000°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¶áËÜ¤ÎÀ¨¤ß¤ò¡ÈÁêÊý¡É¤È¡ÈÁêËÀ¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¡¢Æ±´üÆþÃÄ¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö¥¥Ê¥Á¥«¡×¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÏ²À»ÌéÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö»î¹çÃæ¤Î½¤ÀµÎÏ¡×¤ËÃåÌÜ¡£ÆþÃÄ°ÊÍè¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¡ÈÂÐÀï¡É¤¹¤ë¾®»³ÆâÂçÏÂÂÇ·âÅê¼ê¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤Î1000°ÂÂÇ¤òÃ¯¤è¤ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÌÚÏ²¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Á¥«¡Ê¶áËÜ¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤«¤é3000ËÜ¤°¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤ì¤Ï¸À¤¤²á¤®¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£Æ±¤¸94Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¡¢18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÆ±´ü¡£¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¥Á¥«¤Ë¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£ËÍ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌÚÏ²¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶áËÜ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤Þ¤ÇÏÃ¤»¤ëÂ¸ºß¡×¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤É¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤¹ÇØÈÖ¹æ5¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢¡È¥Ë¥³¥¤¥Á¡É¤ÎÃË¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤¬¾Ð¤¨¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥¦¥¶¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¥«¤ÏÍè¤é¤ì¤¹¤®¤ë¤Î¤âº¤¤ë¤±¤É¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤â¼ä¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡×
¡¡¤³¤ÈÌîµå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»î¹çÃæ¤Î¡Ö½¤ÀµÎÏ¡×¤ËÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¡£¤¿¤È¤¨1ÂÇÀÊÌÜ¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¸¶°ø¤ò¤¹¤°¤µ¤ÞÍý²ò¤·¤ÆÂÐ±þºö¤ò¹Ö¤¸¡¢¼ÂÁ©¡£º£µ¨1¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤è¤ê3ÂÇÀÊÌÜ¤ÎÂÇÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢3³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¸¶°ø¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥Á¥«¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂÇ·âÍýÏÀ¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¡£¶áËÜ¤«¤é¡Ö¾¡Éé¤Ï6·î¤«¤é¤ä¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¡£°ìÇ¯´Ö´èÄ¥¤ì¤¿¡×¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¥Ê¡×¤¬»×¤¦¡Ö¥Á¥«¡×¤Ï¡¢²¿¤²¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë