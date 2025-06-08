°ðÈøÏÂµ×¤ò»Ù¤¨¤¿¸üÄì¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã12¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2015Ç¯12·î13Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡Ìîµå³¦¤Ç¡Ö¿ÀÍÍ¡¢Ê©ÍÍ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î°ðÈøÏÂµ×¡£º£¤µ¤é¡¢¤°¤À¤°¤ÀÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÅ´ÏÓ¤Ö¤ê¡¢µð¿Í¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÎÂç³èÌö¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤À¤¬¡¢Èà¤ÎÂç»ö¤ÊÂ¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¹¾Æ¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ðÈø¤ÎÀ¾Å´ÆþÃÄ¤Ï1956Ç¯¡£¹¾Æ¬¤Ïµ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤äºßºåµåÃÄ¡¢¹Åç¡¢À¾Å´¤Ê¤É¤Î¥×¥íÌîµå¤òÃ´Åö¡£³ÆµåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤â´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ31(1956)Ç¯¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ðÈø¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÄì¤«¤éÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÈè¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹¾Æ¬¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£Íê¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢·ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢°ðÈø¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢À½ºî¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÄì¤Ï¸ü¤µ2¡Á3À¤ÈÇö¤«¤Ã¤¿¡£Ìî¼ê¤âÅê¼ê¤âÆ±¤¸¸ü¤µ¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£ÆâÌî¼ê¤ÏÅÚ¡¢³°Ìî¼ê¤Ï¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ÇÆ°¤¯¤Î¤ÇµÓ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ø¤¤¤¯¤È¡¢¹Å¤¤¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å¤Ë±¦Â¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅêµå¤¹¤ë°ðÈø¤Ï¡¢±¦µÓ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÈèÏ«¤«¤é¼é¤ì¤ë¤«¡×¡£¹¾Æ¬¤¬ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬ÅÐ»³¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥Ç¥³¥Ü¥³¤ÇµÞ¤Ê»³Æ»¤òÅÐ¤ë¤Î¤Ë¡¢·¤Äì¤Ï¸ü¤¤¡×¡£Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢·Á¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°À®ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿°ðÈø¤Ï´î¤ó¤À¡£Äì¤Î¸ü¤µ¤ÏÌó8À¡£¸½ºß¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼À½ÉÊ¤Ï5À¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÀ¾Å´¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤ê¡¢Â¿¤¯¤¬Íú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¤¿¤á¤Ëµð¿Í¤¬¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤ëÌÀÀÐ(Ê¼¸Ë¸©)¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ£ÅÄ¸µ»Ê¤é¤¬¡ÖÀ¾Å´¤ÎÅê¼ê¤ÏÊÑ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µð¿Í¤Ï59Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÌó10Ç¯´Ö¡¢ÌÀÀÐ¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¸üÄì¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂè1¹æ¤Ï°ðÈø¤À¤Ã¤¿¡£(¿¹ËÜÇî¼ù)