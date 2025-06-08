Ä¹Í§¡ÖÀäÂÐ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¡×¡¡ËãÌé¤ËÊÂ¤ÖWÇÕÍ½Áª43Àï½Ð¾ì¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ëÀÀ¤¦¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤è!¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï7Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ë¸þ¤±ºæ»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡£º£Í½Áª¤Ç°ìÅÙ¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê38¡áFCÅìµþ¡Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ÐWÇÕÍ½Áª43»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤ÎµÈÅÄËãÌé¡Ê36¡áLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¡£»Ë¾å½é¤Î5Âç²ñÏ¢Â³WÇÕÍ½Áª½Ð¾ì¤ØÎý½¬¤Ç¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£DFÅÏÊÕ¹ä¡Ê28¡á¥Ø¥ó¥È¡Ë¤¬±¦ÂÉé½ý¤Ë¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£
¡¡ÍÎÁ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Îý½¬¤Ë2000¿ÍÄ¶¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢Ä¹Í§¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥¹²ó¤·¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤è¡ª¡×¤È¼þ°Ï¤ËÍ×µá¡£¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢Î¾¼ª¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£WÇÕÍ½ÁªºÇÂ¿¥¿¥¤43»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬·ü¤«¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á3Æü¡£¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Â³¤¯¤À¤±¤Ë¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ËÁª¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤Ç¸«¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£Í½Áª½é¹õÀ±¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿18Ç¯WÇÕ¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤Ë½Å¤Í¡ÖºÇ¸å¤Î¼ºÅÀ¤ÇÌÇ¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤ÈWÇÕ¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤ÏÁª¼ê·ó¥³¡¼¥Á¤ÎÌò³ä¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£