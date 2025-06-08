£Ó£Î£Ó¤ÈÁªµó¡¡¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ò¸«Äê¤á¤¿¤¤
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤¢¤ëËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ò¡¢Ã¯¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÉË¡µ¬À©¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µ¶¾ðÊó¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ÏÈò¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤ÏË¡À°È÷¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿¿µ¶¤ÎÉÔ³Î¤«¤Ê£Ó£Î£Ó¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤ò±ÆÝ¡Ê¤¦¤Î¡Ë¤ß¤Ë¤»¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸«²ò¤Ë¿¨¤ì¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸«Äê¤á¤ëÍ¸¢¼Ô¤ÎÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢Áªµó¤Ç¤Îµ¶¾ðÊóÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÇ°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢³ÆÅÞ¤ËÄó¼¨¤·¤¿¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ê¤É¤ò²þÀµ¤·¡¢£Ó£Î£Ó»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¶¾ðÊó¤ò¸º¤é¤¹¼«¼çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤Ë³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢µÄÏÀ¤Ï²Æ¤Î»²±¡Áª¸å¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡ÁÇ°Æ¤Ç¤Ï¡¢À¯ÅÞ¤ä¸õÊä¼Ô¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¡¢¸í¤Ã¤¿Åê¹Æ¤äµ¶¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¨Æüºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¶¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¹ðÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤¿¡£»ö¶È¼Ô¤¬Åê¹Æ¼Ô¤«¤é¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¶²¤ì¤Æ»ÙÊ§¤¤Ää»ß¤òí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤»¤Ì¤è¤¦¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÌÈ½ü¤¹¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¹ð¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¡¢²á·ã¤ÊÅê¹Æ¤äµ¶¾ðÊó¤ÎÈÅÍô¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¹¹ð¼ýÆþ¤ÎÄä»ß¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤òËÉ¤°¤¦¤¨¤ÇÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Í¿ÌîÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ûË¡¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ëÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¤¡£¼«¤é¤ÎÁªµó¤Ç£Ó£Î£Ó¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬·ûË¡¤Ï¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤Ê¤É¤Î¸¢Íø¤Ï¡Ö¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¹Ô»È¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Áªµó¤Î¸øÀµ¤µ¤òÏÄ¡Ê¤æ¤¬¡Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Êµõµ¶¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ïµ¬À©¤·¤ÆÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Îµ¶¾ðÊó¤¬Áªµó·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬Ìµ¸ú¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¿Æ¥í¥·¥¢¤Î¸õÊä¤òÅöÁª¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¥í¥·¥¢¤¬¾ðÊóÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Àè·î¤Î¤ä¤êÄ¾¤·Áªµó¤Ç¡¢Åö¶É¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤ËÁªµó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÁªµó±¿Æ°¤À¤ÈÉ½¼¨¤¹¤ë¤è¤¦µÁÌ³¤Å¤±¡¢¤½¤ì¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åê¹Æ¤Îºï½ü¤ò»ö¶È¼Ô¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡²¤½£¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿µ¶¾ðÊóÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¹ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¿·Ê¹¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤ÉÍ»Ö£´¼Ò¤Ï¡¢º£·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£