¡Ú½ÀÆ»¡Û¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó £¸Æü¤Î¸½Ìò¥é¥¹¥È¤Ë¹ñÆâÂç²ñ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ç°úÂà¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï°ã¤¦¡×
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¤Ç£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡á¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¹ñÆâÂç²ñ¤ò¸½Ìò¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡¡£±£·Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢£±£°£°¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÌµº¹ÊÌµé¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤âÍ¥¾¡¡££²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£°£°¥¥íµé¤Ç£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î°æ¾å¹¯À¸»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤òÃ¥¼è¤·¡¢»Ë¾å£¸¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö½ÀÆ»£³´§¡×¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡££²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹µ¤¤Ï£±¥ß¥ê¤â¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ½Ð¿Ø¡££±£°£°¥¥íµé¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤¹¤â¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ËÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Âç²ñ¡Ê£·¡Á£¸Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Êý¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâÂç²ñ¤ò½¸ÂçÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñºÝÂç²ñ¤Ï£´Ç¯¸å¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤ò¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç½Ð¤ëÂç²ñ¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç°úÂà¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ°úÂà¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÌòºÇ¸å¤Î¸Ä¿ÍÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£´·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢£³²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£¡¢²ù¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾¡Éé»Õ¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ä¤Ä¡Ö£±¤«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥Õ¡££¸Æü¤Î»î¹ç¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£