±Ç²è´Û¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¼ºí©¡ª¡©¤À¤¬ÍâÆü¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×Â¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¾×·â»ö¼Â¤òÊ¹¤¡Ä¥¾¥Ã¡Ú¼þ°Ï¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡Û
¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÍð¤¹°ì°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿ÍÃ£¤«¤é¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¼è¤êÆÀ¤ëÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼þ°Ï¤Î¥Þ¥Ê¡¼ÉÔÂ¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤¹¤Ù¤¡©¡Û
¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌµ¹ÍÎ¸¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¼é¤ê¡¢Æâ¿´¤Î¶¯¤µ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌäÂê¹Ô°Ù¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÊýË¡¡Û
¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÌµ¼«³Ð¤Ê¹ÔÆ°¤ä²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬²ò·è¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀµÄ¾¤«¤ÄÀ¿¼Â¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸í²ò¤ò²ò¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡Û
¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤½¤Î¸å¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼ºí©¤·¤¿»Ò¥Þ¥ÞÍ§¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡ÄÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Øº£²È¤Ë¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¡Ä¡¢¤É¤¦¤ä¤éÌµÃÇ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¸åÆü¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÂ¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈò¤±¤¬¤¿¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿ÍÃ£¤«¤é¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¼è¤êÆÀ¤ëÂÐ½èË¡¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼þ°Ï¤Î¥Þ¥Ê¡¼ÉÔÂ¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤¹¤Ù¤¡©¡Û
¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÌµ¹ÍÎ¸¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò¼é¤ê¡¢Æâ¿´¤Î¶¯¤µ¤ò°é¤à¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌäÂê¹Ô°Ù¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÊýË¡¡Û
¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÌµ¼«³Ð¤Ê¹ÔÆ°¤ä²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Ë½Å¿´¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤¬²ò·è¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀµÄ¾¤«¤ÄÀ¿¼Â¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸í²ò¤ò²ò¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¡Û
¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¬¤½¤Î¸å¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼ºí©¤·¤¿»Ò¥Þ¥ÞÍ§¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡ÄÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡Øº£²È¤Ë¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¡Ä¡¢¤É¤¦¤ä¤éÌµÃÇ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¸åÆü¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÂ¾¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê½÷À¡Ë
¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈò¤±¤¬¤¿¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë