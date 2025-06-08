ÄÚ°æ¡¡Á°Æü·×ÎÌ³Ú¡¹¥Ñ¥¹¡¡¥×¥íÅ¬±þÃå¡¹¡Öº£²ó¤Ï·×²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ô10²óÀï¡ÕÆ±µé1°Ì¥Ð¥ó¡¦¥¿¥ª¡¦¥È¥é¥ó¡Ê2025Ç¯6·î8Æü¡¡ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë
¡¡¥¢¥ÞÀ¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¤«¤é¥×¥íÅ¾¸þ¤·¡¢2ÀïÌÜ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÄÚ°æ¤Ï¡¢53¡¦2¥¥í¤Ç°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¡Ö¸ºÎÌ¤Ï³Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü·×ÎÌ¤Î¥¢¥Þ»þÂå¤Ï¡¢Á°Æü·×ÎÌ¸å¤ËÂÎ½Å¤òÌá¤¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î»þ¤Ï¡Ê·×ÎÌ¸å¤Ë¡Ë¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£58¡¦5¡Á59¥¥í¤ËÌá¤¹Í½Äê¤Ç¡Öº£²ó¤Ï·×²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥×¥íÅ¬±þ¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£