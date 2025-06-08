¡È²Æì¤ÎÎò»Ë¡É±é¤¸¤¿¹À¥¤¹¤º¡¢¡Ö¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î7Æü¤Ë²Æì¡¦ÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×²Æì¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¡£ºîÉÊ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤ò¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÈÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¾×·â¤È´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¡ÖÊõÅç¡×¡£Îò»Ë¤Î±¢¤ËËä¤â¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤Î¿¿¼Â¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¿¿Æ£½ç¾æ»á¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤ò¡¢ÆóÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤À¡£¼ç±é¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬Ì³¤á¡¢¤Û¤«¤Ë¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊÉ×ÌÚ¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë²Æì¤ÎÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤¿¹À¥¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾ðÇ®¤ä°¦¾ð¡¢·É°Õ¤ò´¶¤¸¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²Æì¤ÎÎò»Ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ø¶È¤Ç½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±ÆÁ°¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È²Æì¤ÎÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈ©¤Î´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢·ì¤¬Áû¤°´¶¤¸¤¬¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤«¤È¡£»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤â¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ²áµî¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Àº°ìÇÕ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤òÂ÷¤»¤ë¤Î¤«¤ò¡¢º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤ë»þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¤³¤½¼ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¶¦¤ËÊâ¤à¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ»ý¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï²Æì¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤®¤ì¡¢²Æì¡£¤¿¤®¤ì¡¢ÆüËÜ¡£¤Þ¤º¤Ï²Æì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ù¡ÖÊõÅç¡×¤¢¤é¤¹¤¸
²Æì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤Àï²Ì¡×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÍÄÆëÀ÷¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Î3¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î±ÑÍºÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÇ¯¾å¤Î¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ª¥ó¤Ï¡ÈÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÆÍÁ³¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä¡Ä¡£»Ä¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜÊª¤Î±ÑÍº¡×¤ò¿´¤ËÈë¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¥°¥¹¥¯¤Ï·º»ö¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¤Ï¶µ»Õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¤¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢ËÜÅÚ¤«¤é¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï²¿¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¥ª¥ó¤¬´ðÃÏ¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡È²¿¤«¡É¤òÄÉ¤¤¡¢ÊÆ·³¤âÆ°¤½Ð¤¹¡½¡½¡£
¾Ã¤¨¤¿±ÑÍº¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÈÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡É¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢20Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡½¡½¡£
º®ÆÙ¤È¤·¤¿»þÂå¤ò¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÈÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¾×·â¤È´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¡ÖÊõÅç¡×¡£Îò»Ë¤Î±¢¤ËËä¤â¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Î²Æì¤Î¿¿¼Â¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¿¿Æ£½ç¾æ»á¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤ò¡¢ÆóÅÙ¤Î»£±Æ±ä´ü¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤À¡£¼ç±é¤òºÊÉ×ÌÚÁï¤¬Ì³¤á¡¢¤Û¤«¤Ë¹À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤Î¤«¤È¡£»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³§ÍÍ¤Î´õË¾¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤â¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ²áµî¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Àº°ìÇÕ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤òÂ÷¤»¤ë¤Î¤«¤ò¡¢º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤ë»þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¤³¤½¼ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¶¦¤ËÊâ¤à¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ»ý¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï²Æì¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤®¤ì¡¢²Æì¡£¤¿¤®¤ì¡¢ÆüËÜ¡£¤Þ¤º¤Ï²Æì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ù¡ÖÊõÅç¡×¤¢¤é¤¹¤¸
²Æì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿»þÂå¡£ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤Àï²Ì¡×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëÍÄÆëÀ÷¤Î¥°¥¹¥¯¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¡Ê¹À¥¤¹¤º¡Ë¡¢¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§¡Ë¤Î3¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î±ÑÍºÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖÇ¯¾å¤Î¥ª¥ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¤¢¤ë½±·â¤ÎÌë¡¢¥ª¥ó¤Ï¡ÈÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÆÍÁ³¾ÃÂ©¤òÀä¤Ä¡Ä¡£»Ä¤µ¤ì¤¿3¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜÊª¤Î±ÑÍº¡×¤ò¿´¤ËÈë¤á¡¢¤ä¤¬¤Æ¥°¥¹¥¯¤Ï·º»ö¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥³¤Ï¶µ»Õ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥¤¤Ï¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢ËÜÅÚ¤«¤é¤â¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï²¿¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ë¡¢¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¥ª¥ó¤¬´ðÃÏ¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡È²¿¤«¡É¤òÄÉ¤¤¡¢ÊÆ·³¤âÆ°¤½Ð¤¹¡½¡½¡£
¾Ã¤¨¤¿±ÑÍº¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÈÍ½Äê³°¤ÎÀï²Ì¡É¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤·¤Æ¡¢20Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡½¡½¡£