ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Ø¤Î¼«ÂÇµå¤Ç¶ìÌå¡Ö¤¢¤¡¤Ã!!¡×¡¡ÄË¤ß¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡È¥È¥ó¥È¥ó¡É¡Ä¾ìÆâ¤¶¤ï¤á¤
¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ä¤ÞÀè¤Ë¼«ÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢ÄË¤½¤¦¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤â¡¢ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡5²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢°ìÁö¤Î¥¥à¤¬ÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Ä¾¸å¤Î2µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê±¦ÏÓ¤Î¥Õ¥§¥Ç¥£¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÂÇ¤Ä¤â¡¢±¦Â¤Ä¤ÞÀè¤ØÄ¾·â¤¹¤ë¼«ÂÇµå¤Ë¡£ÂÇÀÊ¤ÇÄË¤½¤¦¤Ë¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡¢µå¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ý¤Ç¤Ä¤ÞÀèÉÕ¶á¤ò·Ú¤¯¤¿¤¿¤¤¤¿¸å¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤â¡£¤·¤«¤·¡¢6µåÌÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÃ«¤Ï23ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¤¬¡¢ºÇ¶á4»î¹ç¤Ï¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¡£Î¾¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤¬24ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë