◆ヒット小説を音楽劇として上演

【モデルプレス=2025/06/08】ヒット小説「謎解きはディナーのあとで」の音楽劇化が決定。2025年9月9日〜9月23日に東京・日本青年館ホール、9月27日〜10月1日に大阪・SkyシアターMBSにて上演されることが発表された。シリーズ累計500万部を突破、2011年の本屋大賞を受賞した東川篤哉によるヒット小説「謎解きはディナーのあとで」(小学館刊)。毒舌執事とお嬢様刑事が繰り広げる軽快なやり取りと本格的な謎解きが話題となり、2011年に櫻井翔と北川景子出演でドラマ化、14年の時を経て今年4月からは全国フジテレビ系“ノイタミナ”にてTVアニメが放送中と人気を誇るミステリー。今回は脚本に演劇ユニット「Mo’xtra」を主宰し、「デカローグ 機銑勝廚両絮藺翹椶筺峪笋琉譽月」の脚本を務めた須貝英氏、演出に「歌喜劇〜蘇る市場三郎 冥土の恋〜」やミュージカル「アメリカン・サイコ」で演出を務める河原雅彦氏のもと、舞台オリジナルストーリーにて音楽劇として上演する。

◆上田竜也、毒舌執事の影山を演じる

◆多彩なキャストが集結

◆須貝英氏(脚本)コメント

◆河原雅彦氏(演出)コメント

◆上田竜也コメント

◆玉井詩織コメント

◆橋本良亮コメント

◆凪七瑠海コメント

◆植原卓也コメント

◆川久保拓司コメント

◆シューレスジョーコメント

◆野口かおるコメント

◆大澄賢也コメント

◆開催地・日程詳細

◆あらすじ

毒舌執事・影山役には、「Endless SHOCK」シリーズにて2020年からライバル役を務め、近年は舞台「破門フェデリコ〜くたばれ!十字軍〜」に出演、6月27日(金)には「この声が届くまで」にて小説家デビューも控えるなど多方面でマルチな才能が光る上田竜也。お嬢様刑事・宝生麗子役には、ももいろクローバーZのメンバーとして活動し、今年5月には日本武道館にてソロコンサートも開催、ドラマ「あのクズを殴ってやりたいんだ」などに出演し多彩な活躍を見せている玉井詩織。麗子の上司で派手な御曹司警部・風祭京一郎役には、A.B.C-Zのメンバーで音楽劇「ブンとフン」や「『逃げろ!』〜モーツァルトの台本作者 ロレンツォ・ダ・ポンテ〜」にて主演を務め、現在は舞台「近松忠臣蔵」に出演中と、俳優としての活躍も目覚ましい橋本良亮。原作を始め、ドラマやアニメでもお馴染みのメイントリオに、華のあるキャストが揃った。舞台オリジナルキャラクターとして、ドイツ北部の公国公女であるマリアンヌ・フォン・シュヴァルツクスト役に、宝塚歌劇団では男役と娘役の両方を演じ活躍、今年1月の退団後はミュージカル「1789 -バスティーユの恋人たち-」にマリー・アントワネット役で出演し話題を呼んだ凪七瑠海。料理人のファビアン・ラインフェルト役に、ミュージカル「ケイン&アベル」や「Bye Bye My Last Cut」、「『ROCK MUSICAL BLEACH』〜Arrancarthe Beginning〜」などに出演し、7月には「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Mix Tape1 Revenge》」を控え、幅広い役柄で活躍する植原卓也。公国公子のクラウス・フォン・シュヴァルツクスト役に、「ウルトラマンネクサス」の主演で注目を集め、近年は「『Dancing☆Starプリキュア』The Stage2」やミュージカル「グラウンドホッグ・デー」に出演、映画「満天の星の下で」の公開が間近に迫る川久保拓司。クラウスの政敵アルベルト・シュナイダー役に、舞台「1/5 ドロボウのモノクロームハウス」や「照くん、カミってる!〜宇曾月家の一族殺人事件〜」などに出演し、「歌喜劇/〜蘇る市場三郎 冥土の恋〜」の開幕が近づくシューレスジョー。ツアーガイド兼霊媒師のゲルタ・ゲーゲンバウアー役に、舞台「リプリー、あいにくの宇宙ね」に出演、加藤啓アワー「私、鬼になるね」を控え、「おとうさんといっしょ」にはポッポ役で出演中と様々なフィールドで活躍する野口かおる。シュヴァルツクスト家の執事であるヘルマン執事役に、舞台「千と千尋の神隠し」に出演、ミュージカル「ナイツ・テイル -騎士物語-」への出演を控え役者としても活躍しつつ、「キャッチミー・イフ・ユー・キャン」では振付を務めるなど、その多彩さを発揮している大澄賢也。個性的で多彩なキャストがオリジナルストーリーを盛り上げる。(modelpress編集部)「謎解きはディナーのあとで」の舞台化に関われるというお話をいただいた時、光栄であると共に不安もありました。本も読んでいたしドラマも観ていたので、どうアプローチすればいいか悩みました。でも演出は河原さんだし原作がそもそも面白いしキャストも豪華だし、これはもう手放しに楽しくやれればいいかもと思って気が楽になりました。お客様にも手放しで楽しんでいただける作品になると思います。劇場にてお待ちしております!この作品はアニメ化ドラマ化もされすでに多くの方々に広く愛されているわけですが、舞台化にあたっての個人的な目標としましては、アニメで見るより、ドラマで見るより、なんなら漫画で読むより面白いものにする、であります。ちと乱暴ですが、まずはそれぐらいの気概を持たないと逆に原作モノって預かってはいけないような気がして。原作への多大なリスペクトを胸に、舞台化ならではの魅力が詰まった「謎解き〜」を果敢に立ち上げるべく、上田くんを初めとする素敵キャストたちと共に楽しみながら稽古に励みたいと思うばかり。どうぞよろしくお願いします。また一つの作品をみんなで作り上げられる事を嬉しく思います。演出家の河原さんとは、一度他の舞台でご一緒しているので安心していますし、共演者の皆さまも初めましての方もいれば他の仕事ではお会いした方もいるので今からお会いするのが楽しみです。この作品は謎を解いていく作品になりますので観に来てくださる方々も一緒に推理をしながら観劇していただければと思います!!皆様、劇場でお待ちしております!個人的に舞台に挑戦したい気持ちがあったので、出演が決まった時はとても嬉しかったです。「謎解きはディナーのあとで」は、原作からドラマ、アニメなどで愛されていてファンも多い作品だと思います。今回は舞台版ならではの「謎解きはディナーのあとで」をお届けできるよう精一杯努めさせていただきます。舞台×ミステリー、事件を体感しながら一緒に謎を解いているような没入感を楽しんでもらえると思います。わたし自身ミステリーも好きですし、登場するキャラクターも個性的で今からワクワクしています。みなさんもぜひ楽しみにしていてください!音楽劇「謎解きはディナーのあとで」へ出演をすることになりました、風祭京一郎役の橋本良亮です。お話をいただいた時すぐに今現在やっているアニメ、そして櫻井翔君が出演されていたドラマ・映画の世界へ没頭しました。風祭京一郎は本当に面白い人物なので演じられることがとても楽しみです。そんな風祭の良さを自分の中にも出せたらいいなと思います。そして主演の上田君とは舞台では初共演なのでそれもすごく楽しみです!普段クールな印象の上田君がどのように影山を演じるのかもすごく興味深いです。そして今回は音楽劇という事なのでドラマやアニメとはまた違った楽しみがあります。もし風祭も歌うシーンがあるのであればこれもまた癖が強い風祭の魅力を出したいです。演出の河原さんとは昨年末ご一緒させていただいたばかりなのでまたすぐにお仕事できるのは嬉しいです。ここで言うのは恥ずかしいですがその時河原さんに言われた「君は才能があるから大丈夫」という言葉を信じ、この「謎解きはディナーのあとで」をやり切りたいと思います。皆様是非遊びにきてください。あのドラマの原作小説が、舞台化!!その作品に携わらせて頂ける!と、胸が高鳴りました。どんなストーリーになるのか、どんな事件が起こるの?楽しみは尽きません。素敵なキャストの皆様と、素敵な作品を作り上げられる日を、心待ちにしています。ファビアン・ラインフェルト役で出演させて頂きます、植原卓也です。あの「謎解きはディナーのあとで」に携わらせて頂ける事になり、すごく嬉しいです。音楽劇として舞台化されるという事で、オリジナルストーリーと音楽が、どのように混ざり合い展開していくのか、今から本当に楽しみです。皆さんに楽しんで頂けるよう、全力で演じていきたいと思います。よろしくお願いします!まずは、あの「謎解きはディナーのあとで」の世界観に入れることになった喜びが…すごかったです!今回、どのような謎に巻き込まれるのかワクワクするとともに、その舞台となる(聞いたことのない)異国の地がどのような場所なのか想像しています。どんなことが起きてもおかしくないこのシチュエーション、存分に楽しみながらどっぷりと浸かりたいと思っています。また、初共演させていただくキャストが多いのも今回楽しみの一つです。とにかく、もう、魅力的。この素敵すぎる共演者の皆さまとともに、今年の秋を駆け抜けたいと思います!皆様、はじめまして!この度、この舞台に出演させていただくことになりましたシューレスジョーと申します!大人気シリーズの舞台ということで、お話をいただいた時はもう大変光栄に思うと同時に、大変身の引き締まる思いをしたと同時に、とにかくもう喜びと興奮が抑え切れずにしばらく大変取り乱した次第です。どんな舞台になるのか自分も今から非常に楽しみです。小説ファンの方にもアニメファンの方にも愛してもらえる舞台にできるよう、全力で作品をお届けいたします。皆様にも全力でお楽しみいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします!音楽劇「謎解きはディナーのあとで」。謎ディーーー!!不肖、野口かおる49歳、この度、こちらの劇にお邪魔させていただく僥倖を得たと聞き、大興奮でマネージャーさんに「ドピャ〜〜!!」と秒で返信しましたことを覚えております。4月からのアニメももちろん拝見中。めっちゃおもろい!!大好きです。真顔の毒舌男性に弱いんです、わたし、、、。今作の舞台で務めさせて頂く、我輩の御役。笑ってしまいました。「ちょ、情報量!!」という感じですが、とってもミステリアスでドラマティックでエキサイティングな素敵な謎解きになるのではないでしょうか。舞台上から、たっぷりと謎エキスをしたたらせて、励ませて頂きます、ウッス!!出演オファーを頂いた時には、ガッツポーズして小踊りしてしまいました(笑)。今年は、巳年の年男で厄年でもありますが、芸能の世界では逆に良い役が付くと前向きに捉えますから、呼んで頂き本当に感謝です。小説も読んでいましたし、舞台版でも凄くエンタメの要素も満載になるのではないかとワクワクしています。演出も「50シェイズ」以来の河原雅彦さんですし、リーダーのもとでまた一緒に創る現場が楽しみで仕方ないです。出演者の方々も初めての方ばかりですが、沢山刺激し合い楽しみながら、カンパニー一丸となってこの舞台を創っていく所存です。どうぞ、よろしくお願い致します。[東京]日本青年館ホール2025年9月9日(火)〜9月23日(火・祝)[大阪]SkyシアターMBS2025年9月27日(土)〜10月1日(水)国立署の刑事・宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」の財閥令嬢。お嬢様であることをひた隠しにしながら、「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の部下として日々事件に奮闘している。お世辞にも優れているとは言いがたい麗子の推理力を補うのは超有能執事の影山。難解な事件に遭遇するたびに助けを求める麗子に、「お嬢様の目は節穴でございますか?」などと毒舌を吐きながら、影山はいつも鮮やかに謎を解き明かしてしまう。そんなある日、とある殺人事件現場で華麗に推理を披露する麗子だったが、事件が解決した矢先に執事の影山が現れ、ヨーロッパへ急行すべく麗子を連れ出してしまう。さもないと親同士が決めた結婚が成立してしまうというのだ。2人が向かったヨーロッパの小国・シュヴァルツクスト公国では元首が急死。早急に後継者を立てなければならない。麗子は王位継承者争いに巻き込まれていた。公国にはEVカーを売り込みに来た風祭警部もやって来てしまい、大混乱。シュヴァルツクスト公国で、舞台オリジナルの登場人物たちと繰り広げられる、謎解きあり!ロマンスあり?なストーリー。【Not Sponsored 記事】