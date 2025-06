¥¸¡¼¥æ¡¼¤¬¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ë¡¼¤È½é¥³¥é¥Ü¡¡¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤òÈ¯Çä

「ジーユー(GU)」が、韓国発バニーキャラクター「エスターバニー(EstherBunny)」との初のコラボレーションコレクションを6月20日に発売する。全国のジーユー店舗および公式オンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

エスターバニーは、韓国系アメリカ人のエスター・キム(Esther Kim)がデザイン。今回のコレクションは、コラボオリジナルの描きおろしメッセージ「I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS」をコンセプトにしたウィメンズとティーンのアイテムを展開する。

ウィメンズでは、サイドにルーシングを施したミニTシャツやショート丈のシャツのほか、グラフィックTシャツ、セットアップのラウンジセットをラインナップ。ティーンでは、クロップドTシャツやポロシャツ、キャップ、ソックスなどを用意する。そのほかアクセサリーとして、キャラクターの顔をかたどったキーポーチやミニショルダーバッグを揃える。価格帯は390〜2990円。

◾️公式オンラインストア