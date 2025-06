【ホビーサーチ:BANDAI SPIRITS プラモデル商品】 抽選期間:6月8日まで

「PG UNLEASHED νガンダム」

通販サイト「ホビーサーチ」にて、BANDAI SPIRITSプラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は6月8日まで。

今回抽選対象となる商品は、6月5日に発表された「PG UNLEASHED νガンダム」「MG ガンダムバルバトスルプス」「HG 白いガンダム」「HG シャア専用ザク(GQ)」「HG ザク(GQ)」などのガンプラ商品のほか、「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」などの美少女プラモデルも対象となっている。

またその他にも、「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」や「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」などの様々なプラモデル商品の抽選販売も行なっている。

なお本抽選販売に参加する場合には、ホビーサーチのユーザー登録が必要となり、応募制限として1家庭(1住所)毎に1アカウント、同一アカウントの疑いがあるアカウント、及び過去に停止履歴のあるユーザーは事前連絡無くアカウントを停止・削除する場合がある。

□ホビーサーチ「抽選販売」対象商品一覧

「MG ガンダムバルバトスルプス」

「HG 白いガンダム」

「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」

「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」

「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」

「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」

「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」

