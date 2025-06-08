¸µÆüËÜÂåÉ½DF¾®ÀîÎÊÌé¡¡¼¯Åç°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤Ë¡¡¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¡¢6·îÃæ¤Ë²ÃÆþ¤Ø
¡¡¼¯Åç¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF¾®ÀîÎÊÌé¡Ê28¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ç6·îÃæ¤Î²ÃÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àî¤Ï15Ç¯¤ËÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¤«¤éFCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤Ë½ù¡¹¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢22Ç¯²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥®¥Þ¥é¥¤¥ó¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢²¤½£¤Ç3Ç¯¤Î·îÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºòµ¨¤Ï°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô29»î¹ç½Ð¾ì2ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È±¿Æ°ÎÌ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Íø¤Â¤Îº¸Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ëÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥Ã¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î1Éô»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯11·î¤Ç29ºÐ¤È¤Ê¤ëÇ¯Îð¤«¤é¤â¡¢²¤½£¤Ç¤Î¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£ËÜ¿Í¤Ï7Ç¯È¾ºßÀÒ¤·¤¿°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òË¾¤ó¤À¤¬¡¢FCÅìµþ¤ÏSB¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤áº£²Æ¤Î¾®Àî³ÍÆÀ¤òµã¤¯µã¤¯¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢º£µ¨J1¤ò¼ó°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¼¯Åç¤Ï¡¢5·î31Æü¤ÎGÂçºåÀï¤ÇÉÔÆ°¤ÎDF°ÂÀ¾¹¬µ±¡Ê30¡Ë¤¬º¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤ÎÂç¤±¤¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤éº¸SB¤Î³ÍÆÀ¤¬µÞÌ³¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾®Àî¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï9µ¨¤Ö¤ê¤ÎJ1À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤¬Âç·¿º¸SB¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£