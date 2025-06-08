¡Ö¤½¤ì²Ä°¦¤¤¡ª¡×¢ª¡ÚZARA¡Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª °ìÅÀÅêÆþ¤ÇÂ¨¥ª¥·¥ã¸«¤¨♡¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥µ¥ó¥À¥ë¡×
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢Â¸µ¤Ë¤â·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê²Æ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥µ¥ó¥À¥ë¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤àÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£Â¸µ¤«¤éº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥ª¥·¥ã¸«¤¨¥µ¥ó¥À¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
Íú¤¯¤À¤±¤Ç»ëÀþ½¸Ãæ¤Î¼çÌòµé¥ë¥Ã¥¯¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥Òー¥ë¥µ¥ó¥À¥ë¡×\8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥êー¥Õ¤È¡¢¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤Î²ÄÎù¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥µ¥ó¥À¥ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¤È¥Òー¥ë¡¢¤½¤·¤Æ²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¡¢Â¸µ¤«¤é½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤Ê¤é¤°¤Ã¤È¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢Áõ¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£11cm¤È¹â¤á¤Î¥Òー¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ó¥¯¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤è¤êÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¥Õ¥é¥Ã¥È¥µ¥ó¥À¥ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー ¥Õ¥é¥Ã¥È ¥ì¥¶ー ¥¹¥é¥¤¥É¥µ¥ó¥À¥ë¡×\8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¸÷Âô¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡¢¥ê¥¾ー¥È¥àー¥É¤Î¤¢¤ë°ìÂ¡£T¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÆü¤â¡¢Â¸µ¤Ë¤Ò¤È¥¯¥»²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¥½ー¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¥³ー¥Ç¤ä½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥é¥Õ¤ËÍú¤±¤ë¤Î¤Ë¼êÈ´¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Í¥½¨¤µ¤Ï¡¢²Æ¤Î¥³ー¥Ç¤Ë½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïーÉÕ¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥µ¥ó¥À¥ë¡×\8,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¡¢¤¤é¤ê¤Èµ±¤¯¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤¬¡¢Â¸µ¤Ë½÷À¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¡£¥é¥Õ¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¥È¥¥¥»¥Ñ¥ìー¥¿ー¤È¥¢¥ó¥¯¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÈ´¤±´¶¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤Î¤âGOOD¡£´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢²Ú¤ä¤®¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Äø¤è¤¯½÷¤Ã¤Ý¤¯Äø¤è¤¯¥·¥ãー¥×¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹Èþ
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥Òー¥ë¥µ¥ó¥À¥ë¡×\9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ìー¥Ç¥£ー¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥â¥Áー¥Õ¤òÅº¤¨¤¿¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê°ìÂ¡£¥¹¥Æ¥£¥ì¥Ã¥È¥Òー¥ë¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥àー¥É¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥È¥¥¤¬´Å¤µ¤ò¤Û¤É¤è¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¤µ7.5cm¤Î¥Òー¥ë¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Ç°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¥ª¥·¥ã¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Kae.S