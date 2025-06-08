²Â»Ò¤µ¤Þ¡¡Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÏ·¿Í¥Û¡¼¥àË¬Ìä¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¸ø¼°Ë¬Ìä
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤Î½©¼ÄµÜ²È¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤àÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î7Æü¸áÁ°¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Ë¤¢¤ëÆü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËºÇ½é¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö·Æ¤Î±à¡×¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1958Ç¯³«Àß¤Î¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ä½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³§¤µ¤ó»×¤¤½Ð¿¼¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢92ºÐ¤ÎÆü·Ï2À¤¤ÎÆþµï¼Ô¡¦ÅòÀõÀéÄá¤µ¤ó¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥ª¥Ö¥ê¥¬¡¼¥À¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤ê°®¼ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤ÆÆþµï¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼ê¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë°Ü½»¤·50Ç¯°Ê¾å¥³¡¼¥Ò¡¼ÇÀ¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿93ºÐ¤Î·§ÅÄ¹°µ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÇÀ¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£