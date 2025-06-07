²ÐºÒ¤ÇÄÀË×¤·¤¿³¤¼«ÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×°ú¤ÍÈ¤²¡¡Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô²
Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô²¤ÇµîÇ¯11·î¡¢¹Ò¹ÔÃæ¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÄÀË×¤·¤¿³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤¬¡¢¤¤ç¤¦°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð
¡ÖºòÇ¯11·î¤ËÄÀË×¤·¤¿¡Ø¤¦¤¯¤·¤Þ¡Ù¤¬³¤¾å¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¡¢ÀÖ¤¤Á¥Äì¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤ÎÂçÅç²¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡¢Ì±´Ö¤Î¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁÝ³¤Äú¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤Ç¤¹¡£
Éâ¤¥É¥Ã¥¯¤ËºÜ¤»¤Æ³¤ÌÌ¤Þ¤Ç°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤Ï¡¢²¼´Ø»Ô¤ÇÂæÁ¥¤ËºÜ¤»ÂØ¤¨¤¿¸å¡¢Ä¹ºê¸©¤Îº´À¤ÊÝ¹Á¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤¯¤·¤Þ¡×¤ÏµîÇ¯11·î¡¢½¡Áü»Ô²¤ò¹Ò¹ÔÃæ¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÄÀË×¤·¡¢µ¡´Ø¼¼¤Ë¤¤¤¿Ââ°÷1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£