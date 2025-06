Snow Man、約1年ぶりとなる12枚目のシングル「SERIOUS」が7月23日に発売。 「SERIOUS」は、映画の世界観とリンクするような不気味な音や叫び声などが随所に散りばめられたミステリアスな雰囲気のあるR&Bのダンスナンバー。ミステリアスながらもスタイリッシュなサウンドに、思わず口ずさんでしまうようなメロディや印象的なベースラインのグルーヴ、そしてゾクゾクとした引力と謎めいた世界観の歌詞など、中毒性のある楽曲。 表題曲「SERIOUS」は渡辺翔太が主演を務める映画『事故物件ゾク 恐い間取り』の主題歌に起用されている。 カップリングには、エレクトロ・ヒップホップ的なクールなサウンドに、よく聴くと誰もが知っている言葉が聴こえてくるような楽曲「Jack In The Box」と、日本の夏の風景を思い起こさせるような儚くも壮大で華麗なミディアムバラード「夏色花火」、そして、甘い歌詞の中にちょっとした遊び心などを詰め込んだ、ひたすら明るい王道ポップソング「ばきゅん」を収録。 さらに、初回盤A付属DVDには「SERIOUS」Music Video、「Jack In The Box」 Performance Videoを、初回盤B付属DVDには「SERIOUS」マルチアングル映像 from Snow Man 1st Stadium Live Snow World、撮りおろし特典映像「一番度胸があるのは誰だ!?【肝っ玉キング決定戦】」と、各形態盛りだくさんの映像コンテンツを収録。 12th Single「SERIOUS」2025.07.23 Releasehttps://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?c=&id=1021018 ※6月7日(土)21時以降順次予約受付開始※CDショップにより予約受付開始日時が異なる場合がございます。詳細は各CDショップにお問い合わせください。 ◼︎初回盤A形態:CD+DVD品番:JWCD-25125/B価格:¥1,600(税抜) / ¥1,750(税込)スリーブ仕様動画A視聴シリアルナンバー封入【CD収録内容】 ◼︎初回盤B形態:CD+DVD品番:JWCD-25126/B価格:¥1,600(税抜) / ¥1,750(税込)スリーブ仕様動画B視聴シリアルナンバー封入【CD収録内容】 ◼︎通常盤形態:CD品番:JWCD-25127価格:¥1,000(税抜) / ¥1,100(税込)初回仕様:スリーブ仕様初回封入特典:26Pフォトブック、動画C視聴シリアルナンバー封入【CD収録内容】 ◇CD購入者特典初回盤A(JWCD-25125/B):特典A初回盤B(JWCD-25126/B):特典B通常盤(JWCD-25127): 特典C ※特典は後日お知らせします。※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。

