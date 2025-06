次回 6月14日(土)よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。6月14日(土)の出演アーティスト・歌唱楽曲の情報を解禁!

デビュー50周年を迎えたTHE ALFEEと20th Centuryが往年の名曲「星空のディスタンス」を、初のコラボパフォーマンスとして地上波初披露!トークでは、デビュー27周年の20th CenturyがTHE ALFEEにデビュー50周年を迎えるための“芸能界長寿の秘訣”を聞き出す。

THE ALFEE、20th Centuryの新曲ライブも!THE ALFEEはデビュー51周年記念第一弾シングルとしてリリースする最新曲「HEART OF RAINBOW」、20th Centuryは井ノ原快彦が主演を務めるドラマの主題歌として書き下ろされた最新曲「ネバギバ ~Never Give Up!~」を披露する。

先月、1年間限定でのソロ活動を発表した横山裕の出演が決定!ソロ楽曲として自ら作詞を手がけ、横山の気持ちを表現したストレートなリリックが特徴の最新曲「ロックスター」を披露する。MCとのトークも必見。横山の意外な飲み友とは一体誰?

さらに、横山とAぇ! groupの地上波で初めてのコラボパフォーマンスも!Aぇ! groupのオリジナル曲「神様のバカヤロー」を一夜限りのバンド編成でお届けする。また、Aぇ! groupは、クールさの中にも熱量を感じさせる彼ららしい最新曲「Chameleon」をテレビ初披露!

<出演アーティスト>※五十音順

アーティスト:Aぇ! group 、THE ALFEE、20th Century、横山裕

■番組公式X:https://x.com/ntv_withmusic

■番組公式 Instagram :https://www.instagram.com/withmusic_ntv/

■番組公式 TikTok :https://www.tiktok.com/@ntv_withmusic

■番組公式YouTube:https://www.youtube.com/@ntv_withmusic

■TVer:https://bit.ly/ntv_withmusic_Art_TVer