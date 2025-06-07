THE ALFEE×20th Century、横山裕×Aぇ! group『with MUSIC』でそれぞれコラボパフォーマンスを披露
■THE ALFEE×20th CenturyはTHE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」をコラボ！
6月14日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順
Aぇ! group「Chameleon」「神様のバカヤロー」
THE ALFEE「星空のディスタンス」「HEART OF RAINBOW」
20th Century「星空のディスタンス」「ネバギバ ～Never Give Up!～」
横山裕「ロックスター」「神様のバカヤロー」
デビュー50周年を迎えたTHE ALFEEと20th Centuryが、THE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」をコラボパフォーマンスし、地上波初披露。
さらに、デビュー27周年の20th CenturyがTHE ALFEEにデビュー50周年を迎えるための芸能界長寿の秘訣を聞き出す。
THE ALFEE、20th Centuryの新曲ライブも披露。THE ALFEEはデビュー51周年記念第1弾シングルとしてリリースした最新曲「HEART OF RAINBOW」、20th Centuryは井ノ原快彦が主演を務めるドラマの主題歌として書き下ろされた最新曲「ネバギバ ～Never Give Up!～」を歌唱する。
先月、1年間限定でのソロ活動を発表した横山裕は、ソロ楽曲として自ら作詞を手掛け、自身の気持ちを表現したストレートなリリックが特徴の最新曲「ロックスター」を披露。MCとのトークでは、横山の意外な飲み友達が明らかに!?
Aぇ! groupはクールさのなかにも熱量を感じさせる彼ららしい新曲「Chameleon」TV初披露。
横山裕とAぇ! groupは、地上波で初めてのコラボパフォーマンスも披露。Aぇ! groupのオリジナル曲「神様のバカヤロー」を一夜限りのバンド編成で届ける。
番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
06/14（土）22:00～22:54
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
出演アーティスト（五十音順）：Aぇ! group、THE ALFEE、20th Century、横山裕
『with MUSIC』番組サイト
https://x.com/ntv_withmusic