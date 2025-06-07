¡ÖÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó²û¤«¤·¤¤¡×53ºÐ½÷Í¥¤ÎàÉü¹ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëá¤¬ÏÃÂê¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎÌóÂ«»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤è¤ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×
¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì
¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿53ºÐ½÷Í¥¤ÎÉáÃÊ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°Û¤Ê¤ë»Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾Ð¤¤µã¤¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÒÀ¥Î¤Êæ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡£¸½ºß¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖÈ¬É´Ä¹¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤È¤Î¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ËÒÀ¥¤Ï¡¢Á°È±¤òåºÎï¤ËÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎÌóÂ«»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤è¤ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£