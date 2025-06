キズが、12月10日にフルアルバム『極楽より極上の雨』をリリースすることを発表した。さらにアルバム先行楽曲となる「JP:PARASITE」が、7月26日(土)に開催される大阪城音楽堂での単独公演<JP:PARASITE OSAKA>会場にて完全数量限定盤として発売される。 「JP:PARASITE」は、アルバム『極楽より極上の雨』の全貌を知るための貴重な手がかりとなる楽曲。これまでの音楽性を踏まえた上でどのように進化しているのか、まだ見ぬアルバムの片鱗を垣間見られる機会となっている。 この特別なリリースを記念して、7月26日の<JP:PARASITE OSAKA>公演ではブログマガジン会員を対象とした先行チケット販売も現在実施中だ。 キズ単独公演<JP:PARASITE OSAKA> 2025年7月26日(土) 大阪城音楽堂開場 17:00 / 開演 18:00https://ki-zu.com/schedule/7309/ 【ブログマガジン会員先行】(Aチケット)受付期間:6月3日(火)21:00〜6月10日(火)23:59入金期間:6月13日(金)12:00〜6月18日(月)23:59 https://e.tickettown.site/tickets/kizu_jp_parasite_osaka ≪キズ OFFICIAL BLOG MAGAZINE≫◆来夢「人外」http://www.co-yomi.com/lime/◆reiki「空洞」http://www.co-yomi.com/reiki/◆ユエ「人間賛歌」http://www.co-yomi.com/yue/◆きょうのすけ「ボク☆参上!」http://www.co-yomi.com/kyonosuke/※各申込受付期間内にブログマガジン会員登録が完了し、サイトにログイン可能な方がお申し込みいただけます。 1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』 2025年12月10日(水)RELEASEhttps://ki-zu.com/discography/ 関連リンク ◆キズ オフィシャルサイト◆キズ オフィシャルX◆キズ オフィシャルYoutube Channel

