MADKIDが、今年7月より放送開始のTVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』オープニングテーマ「Resolution」を収録したシングルを8月20日にリリースする。 『盾の勇者の成り上がり』シリーズではSeason 1からオープニングテーマを担当し続けているMADKID。ニューシングル「Resolution」には表題曲をはじめ、井手コウジ氏が作詞作曲を手掛けた「MAZE」や、「Resolution (English ver.)」などが収録される。 さらに今年の年末、12月30日には自身初となるZepp Shinjukuでのワンマンライブの開催が決定した。公演タイトルは<BREAKNECK AXELERATION>。“危険なほど加速していく”という5人の未来への決意が込められている。 ワンマンライブは1日2公演の実施が予定されており、DAY公演はMADKIDのみで開催。チケットは6月8日(日)正午より公式ファンクラブ「Club Future Notes」にて先行受付がスタートする。 11thシングル「Resolution」 2025年8月20日(水)発売※TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』オープニングテーマ Type-A(CD Only / 16Pブックレット封入) 1800円+税/ COCA-18296Type-B(CD Only) 1300円+税/ COCA-18297 CD収録内容:ResolutionMAZEResolution (English ver.)Resolution (Instrumental)MAZE (Instrumental) TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』公式サイトhttps://shieldhero-anime.jp/ <MADKID ONE MAN LIVE -BREAKNECK AXCELERATION-> 2025年12月30日(火) Zepp Shinjuku <DAY>15:00 OPEN 15:45 START MADKID ONLY <NIGHT>18:30 OPEN 19:15 STARTWITH BACK BAND (NAGAREDA PROJECT) 【チケット価格】VIPチケット ¥15,000(税込) ※優先入場:1〜50番 […]

