[Alexandros]が主催する音楽フェス<THIS FES ’25 in Sagamihara>が2025年11月1日(土)〜11月2日(日)に相模原ギオンフィールドにて開催される。このたび出演アーティスト第1弾が発表された。 ◆出演アーティスト画像 通称<ディスフェス>こと<THIS SUMMER FESTIVAL>は[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント。2024年からは野外フェスとしてキャリア最大級の規模で川上洋平(Vo,G)と白井眞輝(G)の出身地である相模原市で行なわれている。 本日の発表では第1弾出演アーティストとして11月1日(土)にChilli Beans.、ハルカミライ、くるり、11月2日(日)には10-FEET、go!go!vanillas、HEY-SMITH、MY FIRST STORYの出演がアナウンスされた。他出演者は追って発表される。 また、発表と同時にオフィシャル最速抽選受付もスタート、6月15日(日)23:59まで受け付けている。 <ディスフェス>は老若男女問わず幅広い年代の方が楽しめるフェスを目指しており、中高生割引チケットも用意されている。また、小学生以下は保護者同伴に限り無料(保護者なしの入場不可)となっている。 <[Alexandros] presents THIS FES ’25 in Sagamihara> 2025年11月1日(土)、2日(日) 相模原ギオンフィールド開場 09:00 / 開演 11:00 / 終演 19:30 (予定) ■出演11月1日(土)[Alexandros]、Chilli Beans.、ハルカミライ、くるり and more… 11月2日(日)[Alexandros]、10-FEET、go!go!vanillas、HEY-SMITH、MY FIRST STORY and more… ■券種/料金[税込]<一般>2日通し券 24,000円1日券[11月1日(土)] 13,000円1日券[11月2日(日)] 13,000円 <中高生割引チケット>2日通し券 18,000円1日券[11月1日(土)] 10,000円1日券[11月2日(日)] 10,000円 *枚数制限:おひとり様1券種につき各4枚まで*小学生以下は保護者同伴に限り無料 (保護者なしの入場不可)*ペット入場不可*電子チケットのみ (リストバンドに交換してのご入場となります)*営利目的の転売禁止 <オフィシャル最速抽選受付>受付期間:2025年6月7日(土)21:00〜2025年6月15日(日)23:59https://eplus.jp/thisfes25/ 関連リンク ◆<THIS […]

