【CRAVITY】伝説のファイナル公演が映像化！“Bitter＆Sweet”な裏エピソードをCHECK♡

2025年7月2日(水)リリース

Blu-ray「CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet”」

収録内容※全形態共通

JUMPER

POW!

Mammoth

SCORCH

New Addiction

Now or Never

ENIGMA

Moonlight

C’est La Vie

Love or Die -Japanese ver.-

SHOW OFF

Groovy -Japanese ver.-

Dilly Dally

Jelly Bean

Blue & White

Cheese -Japanese ver.-

FLY

特典映像

CRAVITY JAPAN LIVE TOUR 2025 “Bitter & Sweet” Behind the Scenes

商品形態

・アーティストオンラインショップ「A!SMART(アスマート)」

・VICTOR ONLINE STORE

Blu-ray NXS-731 9,350円(税込)

