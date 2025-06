ももいろクローバーZが、7月23日に発売する23rd CDシングル「Event Horizon」の収録内容を発表した。 両盤共通で収録される新曲「Cosmic Commotion」は、Spotifyが選ぶ注目の次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2025』へ選出され、国境を超えて活躍している音楽ユニット・PAS TASTAが楽曲提供。結成18年目に突入したももクロがこれまでと同じように常に変化していく様を歌詞に落とし込んだ、先鋭的なデジタルサウンドが印象的な1曲となっている。 通常盤のみに収録される新曲「可視光線」は、ももクロの所属するEVIL LINE RECORDSの兄弟レーベル・HEROIC LINEに所属する小林私が楽曲提供。「光」をテーマに、ライブという空間で繰り広げられる刹那的な煌めきを描いた楽曲となっており、目に見える光と見えない想いが交錯し、“今ここ”に立つ意味を、余韻や別れと共に力強く表現している。 ももクロへの楽曲提供は両者ともに初。発表にあたり、楽曲提供したPAS TASTAと小林私からコメントが届いた。 ◆ ◆ ◆ ■PAS TASTA コメントこの度は『Event Horizon』の発売おめでとうございます!PAS TASTAは『Cosmic Commotion』という楽曲を制作させていただきました!大変光栄です。ももクロの新しい一面を引き出しつつ、我々の持ち味が生かされた楽曲になったと思います。ライブの際は皆様ぜひ、我を忘れて爆踊りしていただけますと幸いです。 ◆ ◆ ◆ ■小林私 コメントミライボウル聴いてたら今。そんな感じの人生なので非常に光栄でござんす。完成形に至るまでは良い意味で紆余曲折を経たので、既に思い出深いで候。長く短い旅路は振り返れば刹那的に分解され、乱反射する光のように現在地に跳ね返ってくる、そういった曲になっているんじゃないでござろうか。↑すみません、侍が勝手にコメントを… ◆ ◆ ◆ また、初回限定盤には、ガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」の筐体で流れている「Event Horizon(GAB edition)」も収録され、同梱されるBlu-rayには「Event Horizon」のミュージックビデオとその裏側を撮影したメイキング映像を収録される。 なお、メンバーイラストデザインのアクリルスタンドが付属される[バンドル商品]も受注受付中だ。受注期間は明日6月8日(日)23:59まで。 現在、表題曲「Event Horizon」が先行配信中。本楽曲はガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」の主題歌となっており、作詞は数多くのアニソンを手がける藤林聖子、作曲はharukaと齋藤大輝、編曲はDJ Mass MAD Izm* & B36(LEONAIR)が担当した。アーケードカードゲームのシステム性からインスパイアされた「運命・巡り合い」をテーマとした歌詞やデジタルなサウンドと生音を織り交ぜたダンスミュージックが特徴的な1曲だという。現在筐体で聴けるものからメンバーの歌い分けやミックスバランスも刷新されており、フルサイズでしか聴けないクライマックスへ駆け抜けていく構成に仕上がっているとのこと。 また、配信日よりApple Music / Spotifyライブラリ保存キャンペーンが開催中。新曲「Event Horizon」をApple MusicもしくはSpotifyでライブラリに保存するとオリジナル待受画像がプレゼントされる。 ■ももいろクローバーZ「Event Horizon」 ガンダムアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース FORSQUAD」主題歌配信日:2025年5月28日(水)0:00 [5月27日(火)24:00]事前配信登録リンク:https://mcz.lnk.to/DIG-EHライブラリ保存キャンペーン:https://mcz.lnk.to/DIG-EH ○楽曲クレジット作詞:藤林聖子作曲:haruka、齋藤大輝編曲:DJ […]

