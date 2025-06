ハロー!プロジェクト(以下、ハロプロ)のOCHA NORMAによる47都道府県ツアー<OCHA NORMA LIVE TOUR 2025 〜ウチらの地元は日本じゃん!〜>が6月7日、神奈川・横浜ベイホールで完結した。当日2部制で行われた公演のうち、新曲「学校では教えてくれないこと」を初披露した1部の模様をレポートでお届けする。 ◆ライブ写真 グループの大きな挑戦となった47都道府県ツアーは、2023年10月7日に神奈川・KT Zepp Yokohamaから スタートした。そこから 1年8ヶ月弱、本年5月31日の茨城・水戸LIGHT HOUSEで47都道府県での公演を達成。メンバーの努力が実を結び、6月7日の横浜ベイホールで千秋楽を迎えた。なお、フィナーレとなる当日の2部で47都道府県ツアーの公演数は“128公演”に達した。 本ツアーのパフォーマンスは「ウチらの地元は地球じゃん!」でスタート。曲中では、ステージ前面の窪田七海と筒井澪心を中心に「ウチらの地元は“神奈川”じゃん!」と開催地になぞらえたフレーズを繰り返し、会場を盛り上げた。 観客の力強い声援を受けながら、全員で「ちはやぶる」や「ウットーシー!」などを披露。箱から引き当てたキーワードが、開催地にちなむものかどうかを当てるクイズコーナー「ウチらの地元でクイズじゃん!」では、和気あいあいとかけ合うメンバーを観客が笑顔で見守った。 中盤のブロックでは、メンバーがハロプロの歴代楽曲を個性豊かに披露。リーダーの斉藤円香はJuice=Juiceの「SEXY SEXY」で艶やかな歌声を響かせ、サブリーダーの広本瑠璃はモーニング娘。の「忘 れらんない」でBGMのラップに合わせたキレのあるステップを決める。中山夏月姫はカントリー・ガールズの「恋はマグネット」でステージからまっすぐな視線を向け、窪田はHigh-Kingの「記憶の迷路」で観客を可憐に鼓舞。米村姫良々と西粼美空、北原ももと筒井の4人は℃-uteの「君の戦法」で肩を揺らし、息をそろえた。 MCコーナーでは、47都道府県ツアーで恒例だったポラロイド写真プレゼントの抽選で歓声が上がり、壇上ではカメラマンの米村にレンズを向けられた広本がポーズを決めながら笑顔になる。後半ブロックでは全員で「わかってるっつーの!」やこぶしファクトリーの「懸命ブルース」などを披露し、「Good Luckの胸騒ぎ」ではメンバーが「ウチら!」と歌い、観客が「ボクら!」と返す定番のかけ合いで会場の一体感も高まり、本編が終了した。 アンコールはメジャーデビューシングル曲「恋のクラウチングスタート」で勢いよくスタートし、米村が「オンユアマークス!」と鼓舞する間奏では、観客の声援で会場が揺れた。 斉藤が「ゴールは新たなスタート」と切り出したMCで、グループにとって約1年ぶりとなる新譜発売がサプライズ発表されると喜びの声が上がる。8月27日発売の両A面シングル収録曲「学校では教えてくれないこと」の曲名、そして、同曲が7月5日から放送開始のアニメ『学校では教えてくれない大切なこと』(テレビ東京)の主題歌に決定したことが発表されると観客は「バンザーイ!」と合唱。「学校では教えてくれないこと」のパフォーマンスでは「先生!」のコールが響き、ステージ初披露とは思えない盛り上がりをみせた。 メンバーが感想を語った最後のMCでは、米村が「1年8ヶ月頑張ってきた集大成が今日ということで、私も気合いを入れてステージに立った」と振り返り、公演のラストは「なんだかんだエヴリデー!」で会場全体の心がひとつになった。 セットリスト<OCHA NORMA LIVE TOUR 2025 〜ウチらの地元は日本じゃん!〜> 2025年6月7日(土)横浜 Bay hall (神奈川)開場 14:00・開演 14:30 M1 ウチらの地元は地球じゃん!M2 ちはやぶるM3 ラーメン大好き小泉さんの唄M4 Go Your WayM5 ラヴィ・ダヴィM6 ウットーシー!M7 SEXY SEXY / Juice=Juice (斉藤)M8 忘れらんない / モーニング娘。(広本)M9 恋はマグネット / […]

The post 【ライブレポート】OCHA NORMA、47都道府県ツアー完走。新曲がアニメ『学校では教えてくれない大切なこと』主題歌に決定 first appeared on BARKS.